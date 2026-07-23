ΑΑΔΕ: Φορολογικό «διαβατήριο» για επενδυτές του εξωτερικού με 500.000 ευρώ

Πιο εύκολη γίνεται η απόκτηση του φορολογικού «διαβατηρίου» που προσφέρει η Ελλάδα σε εύπορους κατοίκους του εξωτερικού, καθώς η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) διευρύνει τις προθεσμίες και απλοποιεί τη διαδικασία ένταξης στο ειδικό καθεστώς για όσους επενδυτές μεταφέρουν στη χώρα τη φορολογική τους κατοικία και πραγματοποιούν επένδυση τουλάχιστον 500.000 ευρώ.

Με νέα απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, επιχειρείται να περιοριστούν τα γραφειοκρατικά εμπόδια και να μην αποκλείονται από το καθεστώς υποψήφιοι επενδυτές μόνο και μόνο επειδή αποφάσισαν να εγκατασταθούν στην Ελλάδα μετά τη λήξη των προηγούμενων προθεσμιών.

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Η αίτηση μπορεί πλέον να υποβάλλεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου, ενώ ο φάκελος με τα απαραίτητα δικαιολογητικά μπορεί να συμπληρώνεται έως τις 31 Οκτωβρίου. Η υποβολή γίνεται ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας myAADE, ταχυδρομικά ή με φυσική παρουσία στην αρμόδια υπηρεσία κατόπιν ραντεβού.

Στην πράξη, η ΑΑΔΕ ανοίγει περισσότερο τη φορολογική «πόρτα» της χώρας σε φυσικά πρόσωπα με υψηλά εισοδήματα και σημαντική περιουσία στο εξωτερικό, προσφέροντάς τους προβλέψιμο φορολογικό κόστος για χρονικό διάστημα που μπορεί να φθάσει τα 15 έτη.

Σταθερός φόρος ανεξάρτητα από το εισόδημα

Όσοι εντάσσονται στο καθεστώς καταβάλλουν κατ’ αποκοπή φόρο 100.000 ευρώ τον χρόνο για το σύνολο των εισοδημάτων που αποκτούν εκτός Ελλάδας, ανεξάρτητα από το πραγματικό τους ύψος.

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Με την πληρωμή του ποσού αυτού εξαντλείται η φορολογική τους υποχρέωση στην Ελλάδα για το εισόδημα αλλοδαπής, ενώ δεν χρειάζεται να δηλώνουν αναλυτικά τα συγκεκριμένα εισοδήματα στη φορολογική τους δήλωση.

Το καθεστώς μπορεί να επεκταθεί και σε συγγενικά πρόσωπα, όπως ο ή η σύζυγος, οι γονείς και τα παιδιά, με πρόσθετο φόρο 20.000 ευρώ τον χρόνο για κάθε πρόσωπο που εντάσσεται. Η υπαγωγή μπορεί να διαρκέσει συνολικά έως 15 φορολογικά έτη.

Τα εισοδήματα που αποκτώνται στην Ελλάδα, πάντως, εξακολουθούν να φορολογούνται κανονικά με βάση τις ισχύουσες φορολογικές κλίμακες. Επομένως, ο σταθερός φόρος των 100.000 ευρώ αφορά αποκλειστικά εισοδήματα από πηγές του εξωτερικού.

Ο φόρος βεβαιώνεται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Νοεμβρίου και καταβάλλεται εφάπαξ έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Δεκεμβρίου. Δεν μπορεί να ενταχθεί σε ρύθμιση δόσεων ούτε να συμψηφιστεί με επιστροφές φόρου ή άλλα πιστωτικά υπόλοιπα.

Η επένδυση των 500.000 ευρώ

Για την απόκτηση του φορολογικού «διαβατηρίου», ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να μην ήταν φορολογικός κάτοικος Ελλάδας κατά τα επτά από τα οκτώ χρόνια που προηγούνται της μεταφοράς του.

Παράλληλα, πρέπει να πραγματοποιήσει επένδυση τουλάχιστον 500.000 ευρώ σε ακίνητα, επιχειρήσεις, μετοχές, κινητές αξίες ή συμμετοχές σε εταιρείες με έδρα την Ελλάδα. Η επένδυση μπορεί να γίνει από τον ίδιο, από συγγενικό του πρόσωπο ή μέσω εταιρείας στην οποία διαθέτει την πλειοψηφία των μετοχών ή των εταιρικών μεριδίων.

Μαζί με την αίτηση απαιτείται αποδεικτικό ότι το ελάχιστο ποσό της επένδυσης έχει μεταφερθεί σε λογαριασμό χρηματοπιστωτικού ιδρύματος που λειτουργεί στην Ελλάδα. Η επένδυση πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα σε τρία χρόνια από την υποβολή της αίτησης.

Σε περίπτωση που μετά την πάροδο της τριετίας διαπιστωθεί ότι η επένδυση δεν πραγματοποιήθηκε ή δεν ολοκληρώθηκε, η υπαγωγή στο ειδικό καθεστώς ανατρέπεται αναδρομικά. Ο φορολογούμενος θα αντιμετωπίζεται τότε σαν να μην είχε ενταχθεί ποτέ και θα φορολογείται στην Ελλάδα για το παγκόσμιο εισόδημά του με βάση τις γενικές διατάξεις.

Οι αλλαγές δείχνουν ότι ο στόχος δεν είναι μόνο η είσπραξη του σταθερού φόρου των 100.000 ευρώ, αλλά κυρίως η προσέλκυση κεφαλαίων, επενδύσεων και φορολογικών κατοίκων υψηλής οικονομικής επιφάνειας, οι οποίοι διαφορετικά θα μπορούσαν να επιλέξουν αντίστοιχα καθεστώτα άλλων ευρωπαϊκών χωρών.