ΑΑΔΕ: Απλούστερη η εναλλακτική φορολόγηση για ξένους που έρχονται να επενδύσουν στην Ελλάδα

Απλούστερη και πιο ξεκάθαρη γίνεται η διαδικασία υπαγωγής στο καθεστώς εναλλακτικής φορολογίας εισοδήματος από το εξωτερικό, για νέους φορολογικούς κατοίκους που προχωρούν σε επενδύσεις στην Ελλάδα (άρθρο 5Α ΚΦΕ), με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργου Πιτσιλή (Α1147/2026).

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, για τη μεγαλύτερη διευκόλυνση των ξένων που έρχονται στην Ελλάδα και προβαίνουν σε επενδύσεις η υποβολή της αίτησης και τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται ψηφιακά.

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Η διαδικασία λαμβάνει χώρα μέσω του myAADE (myaade.gov.gr), στην εφαρμογή Τα Αιτήματά μου. Αφού ο ενδιαφερόμενος συνδεθεί με τους κωδικούς του, ακολουθεί την εξής διαδικασία: Νέο Αίτημα > Φορολογία > Εναλλακτική Φορολόγηση Εισοδήματος > Υπαγωγή σε εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα – άρθρο 5Α ΚΦΕ.

Πέρα από το διαδίκτυο, η διαδικασία μπορεί να γίνει και ταχυδρομικά με φυσικό φάκελο, μέσω συστημένης επιστολής ή υπηρεσίας ταχυμεταφοράς (courier) προς την αρμόδια υπηρεσία. Τα στοιχεία επικοινωνίας των αρμοδίων υπηρεσιών είναι αναρτημένα στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ (www.aade.gr > Επικοινωνία > Στοιχεία Επικοινωνίας Υπηρεσιών ΑΑΔΕ).

Παράλληλα, μπορεί να γίνει και με φυσική παρουσία κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού μέσω της εφαρμογής Τα Ραντεβού μου στην ψηφιακή πύλη myAADE, για την απευθείας κατάθεση στην αρμόδια υπηρεσία.

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Οι κρίσιμες προθεσμίες

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση:

Έως τις 30/9 του έτους άφιξης, για υπαγωγή στο άρθρο 5Α από το ίδιο έτος

Έως τις 30/9 του επόμενου φορολογικού έτους, για υπαγωγή στο άρθρο 5Α από το επόμενο της άφιξης έτος

Όσοι μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα έως και τις 2 Ιουλίου ενός έτους, μπορούν να επιλέξουν την υπαγωγή τους είτε για το έτος άφιξης, είτε για το επόμενο. Αντίθετα, όσοι μεταφέρουν την κατοικία τους μετά τις 2 Ιουλίου, υποβάλλουν αίτηση για το επόμενο έτος από αυτό της άφιξης.

Τα δικαιολογητικά, που συμπληρώνουν τον φάκελο της αίτησης, μπορούν να προσκομισθούν το αργότερο έως τις 31/10 του φορολογικού έτους, για το οποίο ζητήθηκε η υπαγωγή. Το φυσικό πρόσωπο μπορεί να ζητήσει την επέκταση της εναλλακτικής φορολόγησης σε συγγενικά του πρόσωπα (σύζυγος, γονείς, τέκνα), είτε με την αρχική αίτηση, είτε σε μεταγενέστερο χρόνο.

Ο φόρος

Έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Νοεμβρίου, εκδίδεται η πράξη διοικητικού προσδιορισμού του κατ’ αποκοπή ποσού φόρου, ο οποίος ανέρχεται σε 100.000 ευρώ, προσαυξανόμενος κατά 20.000 ευρώ για κάθε συγγενικό πρόσωπο, που υπάγεται στην εναλλακτική φορολόγηση.

Ο φόρος καταβάλλεται κάθε χρόνο έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Δεκεμβρίου και με την εξόφλησή του εξαντλείται κάθε φορολογική υποχρέωση για το εισόδημα που αποκτάται στην αλλοδαπή.

Που εφαρμόζονται

Οι νέες ρυθμίσεις εφαρμόζονται στις:

Νέες αιτήσεις

Αιτήσεις που εκκρεμούν προς εξέταση

Πράξεις διοικητικού προσδιορισμού φόρου για το φορολογικό έτος 2026, για τις οποίες δεν έχει καταβληθεί το κατ’ αποκοπή ποσό φόρου κατά την έναρξη ισχύος της απόφασης

Οι προϋποθέσεις

Υπενθυμίζεται ότι, για την υπαγωγή στις διατάξεις άρθρου 5Α του ΚΦΕ, το φυσικό πρόσωπο πρέπει σωρευτικά:

Να μην ήταν φορολογικός κάτοικος της Ελλάδος τα προηγούμενα 7 από τα 8 έτη πριν τη μεταφορά της φορολογικής κατοικίας του

Να πραγματοποιήσει επένδυση τουλάχιστον 500.000 ευρώ σε ακίνητα, επιχειρήσεις, κινητές αξίες, μετοχές, μερίδια σε νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες με έδρα την Ελλάδα . Η επένδυση μπορεί να πραγματοποιηθεί από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο, από συγγενικό του πρόσωπο ή μέσω νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας στην οποία κατέχει την πλειοψηφία των μετοχών ή των μεριδίων.

. Η επένδυση μπορεί να πραγματοποιηθεί από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο, από συγγενικό του πρόσωπο ή μέσω νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας στην οποία κατέχει την πλειοψηφία των μετοχών ή των μεριδίων. Να ολοκληρώσει την επένδυση μέσα σε 3 χρόνια από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Η αίτηση υπαγωγής θα πρέπει σε κάθε περίπτωση, να συνοδεύεται από αποδεικτικό μεταφοράς του ελάχιστου ποσού της επένδυσης (500.000 ευρώ). Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι: