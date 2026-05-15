ΑΑΔΕ: Ληξιπρόθεσμα χρέη 2,8 δισ. ευρώ στο α΄ τρίμηνο με αύξηση 3,38%

Αύξηση σημειώθηκε στα νέα ληξιπρόθεσμα χρέη στην εφορία το πρώτο τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), καθώς οι απλήρωτοι φόροι ανήλθαν σε 2,819 δισ. ευρώ έναντι 2,715 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σημειώνοντας άνοδο της τάξης του 3,83%.

Η ΑΑΔΕ αναφέρει για τα ληξιπρόθεσμα χρέη ότι στο πρώτο τρίμηνο του 2026, το νέο ληξιπρόθεσμο ανήλθε σε 3,023 δισ. ευρώ, έναντι 2,841 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025, με αύξηση κατά 6,41%.

Τον Μάρτιο το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 888 εκατ. ευρώ, έναντι 881 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025 (αύξηση κατά 0,79%). Το 96,21% προέρχεται από τις εξής κατηγορίες:

Σχετικά με το συνολικό «νέο ληξιπρόθεσμο» που προστέθηκε στο συνολικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο, εξαιρουμένων των 10 μη φορολογικών κατηγοριών, τον Μάρτιο το νέο ληξιπρόθεσμο ανήλθε σε 840 εκατ. ευρώ, έναντι 853 εκατ. ευρώ την ίδια περίοδο του 2025 (μείωση κατά 1,52%).

Τον Μάρτιο οι συνολικές εισπράξεις έναντι νέου ληξιπρόθεσμου ανήλθαν σε 297 εκατ. ευρώ, έναντι 284 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025 (αύξηση κατά 4,58%). Το 96,34% προέρχεται από τις εξής κατηγορίες:

Το πρώτο τρίμηνο του 2026, οι συνολικές εισπράξεις έναντι νέου ληξιπρόθεσμου ανήλθαν σε 656 εκατ. ευρώ, έναντι 619 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025 (αύξηση κατά 5,98%). Οι συνολικές εισπράξεις έναντι ληξιπρόθεσμων οφειλών για τα πρώτα τρίμηνα από το 2022 έως το 2026:

Σημειώνεται ότι τον Απρίλιο είχε τεθεί σε λειτουργεία η έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων, προκειμένου να μπορέσουν οι οφειλέτες να βρουν ισορροπία και να αποπληρώσουν το χρέος τους