Παπασταύρου: Συμφωνία για διεύρυνση του Κάθετου Διαδρόμου με τη Βόρεια Μακεδονία και τη Σερβία

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, είχε το πρωί της Παρασκευής (15.5.2026) συνάντηση στην Αθήνα με τους ομολόγους του από τη Σερβία, τη Βόρεια Μακεδονία και τη Βουλγαρία, όπου πέρα από την ενεργειακή κρίση συζητήθηκαν και οι προοπτικές ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής.

Σύμφωνα με τον Σ. Παπασταύρου, η ενεργειακή κρίση δεν αποτελεί αξεπέραστο εμπόδιο, καθώς αν οι παραπάνω χώρες συνεργαστούν με κοινό όραμα και σχέδιο, είναι εφικτό να επιτευχθούν έργα όπως η διεύρυνση του Κάθετου Διαδρόμου με τη Βόρεια Μακεδονία και τη Σερβία.

Όπως τόνισε ο υπουργός, η Ελλάδα πρωταγωνιστεί στη νέα ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική με έργα στρατηγικής σημασίας, ενώ στάθηκε και στη θεσμοθέτηση της συνεργασίας των τεσσάρων κρατών.

«Η γεωγραφία και η ιστορία μας χώριζαν για δεκαετίες. Η ενέργεια χτίζει γέφυρες σταθερότητας και συνεργασίας. Η σημερινή συνάντηση των Υπουργών Ενέργειας της Ελλάδας, της Σερβίας, της Βόρειας Μακεδονίας και της Βουλγαρίας επιβεβαίωσε ότι η ενεργειακή ασφάλεια και η περιφερειακή συνεργασία είναι προτεραιότητα για όλους μας.

Η Ελλάδα πρωταγωνιστεί στη νέα ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική με έργα στρατηγικής σημασίας. Υποδομές, διασυνδέσεις, σύζευξη αγορών, ο Κάθετος Διάδρομος, έργα που ενισχύουν την ασφάλεια εφοδιασμού, ενδυναμώνουν τη γεωπολιτική σταθερότητα και δημιουργούν συνθήκες ανάπτυξης στην περιοχή.

Σήμερα συμφωνήσαμε τη διεύρυνση του Κάθετου Διαδρόμου με τη Βόρεια Μακεδονία και τη Σερβία, καθώς και τη θεσμοθέτηση της συνεργασίας των τεσσάρων κρατών. Η επόμενη συνάντηση θα γίνει τον Σεπτέμβριο στο Βελιγράδι. Με κοινό όραμα, με σχέδιο, η ενέργεια γίνεται δύναμη σύγκλησης και ευημερίας στην περιοχή».