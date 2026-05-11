Αεροπορικά καύσιμα: Νέα σενάρια για ανατιμήσεις και παράπλευρες απώλειες από τη Goldman Sachs

Η μεγάλη αύξηση στα αεροπορικά καύσιμα συνεχίζει να αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα πλήγματα στην παγκόσμια οικονομία που έχει φέρει ο πόλεμος στο Ιράν, την ώρα που η Goldman Sachs τονίζει πως ελλοχεύει ο κίνδυνος για τα αποθέματα άλλων καυσίμων.

Με τις αυξήσεις στα αεροπορικά καύσιμα να βρίσκονται στο επίκεντρο της ενεργειακής κρίσης που έχει προκαλέσει ο πόλεμος στο Ιράν, η Goldman Sachs εκφράζει την ανησυχία της για το πως η εξέλιξη αυτή θα μπορούσε να στραφεί σε βάρος της παραγωγής των υπόλοιπων καυσίμων.

Η Ευρώπη εξακολουθεί να έχει επαρκή στρατηγικά αποθέματα για να ανταπεξέλθει για μεγάλο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με τον Τζερόμ Ντόρτμανς της Goldman Sachs, ο οποίος πρόσθεσε πως τα διυλιστήρια μπορούν να αυξήσουν τις αποδόσεις καυσίμων ως απάντηση στις υψηλότερες τιμές και την περιορισμένη προσφορά.

Ο ίδιος παρατήρησε πως τα διυλιστήρια μπορούν να προσαρμόσουν το μείγμα καυσίμων που παράγουν, αλλά η αύξηση της παραγωγής ενός καυσίμου μπορεί να περιορίσει την προσφορά άλλων καυσίμων που παράγονται από το ίδιο βαρέλι αργού πετρελαίου.

Παράλληλα, ανέφερε επί του θέματος πως «λύνοντας το πρόβλημα με την αεροπορική βιομηχανία, θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε άλλα προβλήματα και άλλα σημεία στραγγαλισμού εντός του συστήματος διυλιστηρίου».

Σημειώνεται πως σύμφωνα με τα όσα ανέφερε προ ημερών IATA, (Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών) και η EASA (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας της Αεροπορίας), το 30% έως 40% των συνολικών αναγκών της Ευρώπης σε αεροπορικά καύσιμα είναι εισαγόμενο από άλλες χώρες.

Υπενθυμίζεται πως οι χώρες του ΟΟΣΑ στην Ευρώπη καταναλώνουν περίπου 1,6 εκατομμύρια βαρέλια αεροπορικού καυσίμου και κηροζίνης ημερησίως. Τα ευρωπαϊκά διυλιστήρια παράγουν μόλις 1,1 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα. Αυτό το έλλειμμα που προκύπτει, 500.000 βαρέλια ημερησίως, εισάγεται και το μισό από αυτό έρχεται από τη Μέση Ανατολή.