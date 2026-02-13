Αγώνας δρόμου για να μπουν στην «πρίζα» τα ελληνικά λιμάνια ως το 2030 μέσω του cold ironing

Στη θέση του οδηγού βρίσκεται η Ηγουμενίτσα, προκειμένου να γίνει πράξη ο εθνικός στόχος να εξηλεκτριστούν τα ελληνικά λιμάνια ως τα τέλη αυτής της δεκαετίας. Πρόκειται για έργα αναβάθμισης του δικτύου ώστε να μπορούν τα πλοία να τροφοδοτούνται με ηλεκτρικό ρεύμα, δηλαδή το λεγόμενο cold ironing που εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα ύψους 585 εκατ. ευρώ της κυβέρνησης για τους λιμένες.

Όπως ανέφεραν χθες σε σχετικό συνέδριο στελέχη του κλάδου, στόχος είναι να εφαρμοστεί το cold ironing σε 19 ελληνικά λιμάνια, με τον ΔΕΔΔΗΕ να αναλαμβάνει την πλευρά των υποδομών, όπως υποσταθμούς, καλωδιώσεις κτλ. Έτσι, σε επόμενο στάδιο θα μπορούν οι προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος να συνάπτουν συμβόλαια με τους χρήστες για να εφοδιάζονται ρεύμα τα πλοία.

Με βάση τη σημερινή εικόνα, η Ηγουμενίτσα βρίσκεται στο πιο ώριμο στάδιο, καθώς έχει υπογραφεί η σύμβαση με τον ανάδοχο, ξεκινούν σύντομα οι μελέτες και μέσα στους επόμενους 18 μήνες προβλέπεται να ολοκληρωθεί η κατασκευή των έργων. Μάλιστα, έχει εκφραστεί σημαντικό ενδιαφέρον εκ μέρους κυρίως των πλοίων που έρχονται από το εξωτερικό.

Συγκεκριμένα, χθες ανακοινώθηκε από τον ΔΕΔΔΗΕ ότι υπεγράφη η σύμβαση για τη μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση, δοκιμή και θέση σε λειτουργία τριών συστημάτων ηλεκτροδότησης επιβατηγών/οχηματαγωγών (Ε/Γ–Ο/Γ) πλοίων από ξηράς (Onshore Power Supply – OPS). Οι νέες υποδομές θα επιτρέπουν στα πλοία να απενεργοποιούν τις βοηθητικές μηχανές τους κατά τον ελλιμενισμό και να τροφοδοτούνται απευθείας από το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

Στην περίπτωση του Βόλου έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες και αναμένεται η εκπόνηση του επιχειρηματικού σχεδίου και του master plan, μια διαδικασία που αναμένεται να διαρκέσει περί τα δύο έτη.

Αντίστοιχα, η Θεσσαλονίκη διαθέτει εγκεκριμένο master plan, αλλά από τις τοπικές αρχές τονίζεται ότι χρειάζεται χρόνος και η προθεσμία του 2030 είναι αμφίβολο αν θα μπορέσει να τηρηθεί.

Ως κεντρικές προκλήσεις αναγνωρίζονται αφενός η χρηματοδότηση, όσο και το χωροταξικό μαζί με τις αδειοδοτήσεις. Όπως είναι φυσικό, ο διάβολος βρίσκεται στις λεπτομέρειες, καθώς κάθε λιμάνι χαρακτηρίζεται από άλλες εκτάσεις και μεγέθη στις προβλήτες. Επιπλέον, υπάρχει η χωροθέτηση των υποσταθμών, οι τρόποι σύνδεσης με το κάθε πλοίο και η συμβατότητα που θα πρέπει να επιλυθούν.