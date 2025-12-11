Αγρότες: Σε σταυροδρόμι τα μπλόκα – Τα σενάρια νέων μέτρων στήριξης και τα ανοιχτά μέτωπα

Στο πιο κρίσιμο σημείο εισέρχεται η κόντρα κυβέρνησης – αγροτών, καθώς οι κινητοποιήσεις των τελευταίων (με τα μπλόκα τους να ξεπερνούν τα 50 ανά την επικράτεια) έχουν μπει στο τελευταίο δεκαήμερο πριν την έναρξη των διακοπών των Χριστουγέννων, οι οποίες ατύπως θεωρούνται ως ένα «φυσικό» όριο στα μπλόκα.

Στις αμέσως επόμενες μέρες και σε κάθε περίπτωση πριν τα Χριστούγεννα, αναμένεται -σύμφωνα με δηλώσεις κορυφαίων στελεχών της κυβέρνησης- να ολοκληρωθεί το δεύτερο και μεγαλύτερο κύμα πληρωμών από το πακέτο των 1,2 δισ. ευρώ το οποίο έχει εξαγγείλει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Παράλληλα, αρμόδια στελέχη του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης ανέφεραν στο newsit.gr πως η κυβέρνηση αναμένει από τους αγρότες μία ενιαία (καθώς αυτή τη στιγμή καταγράφεται τεράστια ποικιλομορφία) λίστα αιτημάτων, προκειμένου να εξεταστεί ποιο από αυτά, σε ποιο βαθμό και πότε μπορεί να υλοποιηθεί.

Οι ίδιες πηγές υπενθυμίζουν την δήλωση του υπ. Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα πριν τρεις μέρες, σύμφωνα με την οποία εξετάζεται το ενδεχόμενο για παράταση του προγράμματος του φθηνού ρεύματος για τους αγρότες αλλά και του επαναπροσδιορισμού των ποσοτήτων του αγροτικού πετρελαίου.

Ωστόσο, κύκλοι του ίδιου υπουργείου ξεκαθαρίζουν στο newsit.gr πως δεν έχει ακόμα αποσαφηνιστεί από πλευράς κυβέρνησης ούτε το ακριβές περιεχόμενο, αλλά ούτε το δημοσιονομικό κόστος παρεμβάσεων όπως οι παραπάνω.

Σημειώνεται πάντως πως από πλευράς υπ. Οικονομικών, το τελευταίο μήνυμα που δόθηκε (κατά την παρουσίαση του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου 2025 – 2028) ήταν πως δεν υπάρχει άλλος δημοσιονομικός χώρος το 2026 για μέτρα, πέραν όσων προβλέπει ο κρατικός προϋπολογισμός του εν λόγω έτους.

Παράλληλα, οι ίδιες πηγές επισημαίνουν πως το τελευταίο δίμηνο και ιδίως τις τελευταίες μέρες, όλο το βάρος του υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης έχει πέσει στην πληρωμή των αποζημιώσεων (τακτικών και έκτακτων) για τα θανατωθέντα αιγοπρόβατα λόγω ευλογιάς, αλλά και των επιδοτήσεων μέσω του (τέως ΟΠΕΚΕΠΕ).

Αυτό σημαίνει -σύμφωνα με τις ίδιες πηγές- πως μέχρι πρότινος, δεν υπήρχε προετοιμασία από πλευράς υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και οικονομικού επιτελείου για την ικανοποίηση άλλων αιτημάτων των αγροτών, πλην των πιο επειγόντων που δεν ήταν άλλα από την γρηγορότερη και μεγαλύτερη δυνατή ανακούφιση των πληγέντων (από την ευλογιά) κτηνοτρόφων, αλλά και την αποκατάσταση των κοινοτικών γεωργικών επιδοτήσεων μετά το ξέσπασμα του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Το backround των κινητοποιήσεων

Εξάλλου, οι ίδιες οι κινητοποιήσεις των αγροτο – κτηνοτρόφων, αναφέρουν οι ίδιες πηγές, ενώ ξεκίνησαν με «αφετηρία» τις ζημιές τις οποίες υπέστησαν από την ευλογιά αλλά και τις καθυστερήσεις (λόγω του σκανδάλου) στις πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ, στη συνέχεια -και ενώ είχαν ξεκινήσει οι καταβολές των αποζημιώσεων κλπ- ανέδειξαν και άλλα ζητήματα και προπαντός το ενεργειακό κόστος.

Σημειώνεται πως μετά την έκρηξη του πολέμου στην Ουκρανία (Φεβρουάριος του 2022) εκτοξεύτηκαν οι τιμές της ενέργειας, αλλά και οι τιμές των ζωοτροφών και των λιπασμάτων, γονατίζοντας τους γεωργούς -και- της Ελλάδας.

Πάνω από την ενεργειακή κρίση του 2022 ήλθαν να προστεθούν και οι φυσικές καταστροφές και προπαντός ο Daniel στη Θεσσαλία (Σεπτέμβριος 2023), η αύξηση των εισαγωγών αγροτικών προϊόντων από χώρες όπως η Τουρκία και η Αίγυπτος και οι απανωτές ζωονόσοι (η πανώλη το καλοκαίρι του 2024 και η ευλογιά το 2025) και τελευταία το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ζορίζοντας στο έπακρο τα εισοδήματα των αγροτο – κτηνοτρόφων.

Το μέλλον των αγροτικών προβλημάτων

Να σημειωθεί πως τα προβλήματα των αγροτών δεν έχουν μόνο παρελθόν, αλλά και… μέλλον: