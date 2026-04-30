Ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις και επενδυτικές ευκαιρίες στην αμυντική βιομηχανία

Με επίκεντρο τις εθνικές και ευρωπαϊκές ευκαιρίες χρηματοδότησης επενδύσεων στον τομέα της άμυνας, πραγματοποιήθηκε ενημερωτική εκδήλωση του Συνδέσμου Ελλήνων Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού στη Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων, με τη συμμετοχή στελεχών από την αμυντική βιομηχανία και τον ευρύτερο τεχνολογικό κλάδο.

Η εκδήλωση, που υλοποιήθηκε με την υποστήριξη της Τράπεζας Πειραιώς και της PwC, ανέδειξε τις προοπτικές χρηματοδότησης, τις επενδύσεις και τις δυνατότητες θεσμικής ενίσχυσης που διαμορφώνονται σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για την ανάπτυξη της ελληνικής βιομηχανίας της άμυνας.

Την έναρξη των εργασιών έκανε ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΚΠΥ, Τάσσος Ροζολής, ο οποίος υπογράμμισε τη σημασία της πρωτοβουλίας για την καλύτερη κατανόηση των αλλαγών στην ευρωπαϊκή αμυντική αγορά, καθώς και των νέων επιχειρηματικών ευκαιριών που αναδύονται για τις ελληνικές επιχειρήσεις.

Όπως επισημάνθηκε, η ευρωπαϊκή αμυντική αγορά βρίσκεται σε φάση αναδιάταξης, με αυξημένες επενδύσεις, ενίσχυση της παραγωγικής βάσης και ανάπτυξη νέων χρηματοδοτικών εργαλείων που καλύπτουν όλο το φάσμα, από την έρευνα και ανάπτυξη έως την παραγωγή και την προμήθεια. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε σε εργαλεία όπως το European Defence Fund, το EDIP, καθώς και σε πρωτοβουλίες κοινών προμηθειών και στην ενισχυμένη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, εκπρόσωποι θεσμικών φορέων και της αγοράς παρουσίασαν το χρηματοδοτικό και επενδυτικό πλαίσιο για την αμυντική βιομηχανία. Ο γενικός διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων, υποστράτηγος Ιωάννης Μπούρας, αναφέρθηκε στις εξελίξεις στον ευρωπαϊκό αμυντικό σχεδιασμό και στα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία.

Από την πλευρά της PwC, ο Ιωάννης Βουτσίνος παρουσίασε τις δυνατότητες συμμετοχής ελληνικών επιχειρήσεων σε προγράμματα του EDF, ενώ η Αντιγόνη Τσίρου ανέλυσε τα φορολογικά κίνητρα και τις πρόσφατες νομοθετικές εξελίξεις που σχετίζονται με επενδύσεις και δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης.

Παράλληλα, παρουσιάστηκαν επενδυτικά και χρηματοδοτικά εργαλεία για τον κλάδο από εκπροσώπους της αγοράς, με αναφορές σε δράσεις του ΕΣΠΑ, στον Αναπτυξιακό Νόμο και σε τεχνολογίες διττής χρήσης (dual-use). Εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και της Τράπεζας Πειραιώς παρουσίασαν, αντίστοιχα, διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία και τραπεζικές λύσεις για την υποστήριξη επενδύσεων και τον εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων.

Κατά τις τοποθετήσεις επισημάνθηκε ότι το αυξανόμενο ευρωπαϊκό ενδιαφέρον για επενδύσεις στην άμυνα, την ασφάλεια και τις τεχνολογίες διττής χρήσης δημιουργεί συνθήκες σταθερότητας και προοπτικής για τον κλάδο, υπό την προϋπόθεση στρατηγικής προετοιμασίας και συμμετοχής σε διεθνή συνεργατικά σχήματα.

Ο ΣΕΚΠΥ σημειώνει ότι η ελληνική αμυντική βιομηχανία διαθέτει πλέον εργαλεία για την ενίσχυση της παρουσίας της στις ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας και την αύξηση της παραγωγικής της δυναμικότητας, με ορίζοντα το 2030.

Η εκδήλωση, σύμφωνα με την ανακοίνωση, ανέδειξε τον ρόλο του ΣΕΚΠΥ ως φορέα ενημέρωσης και διασύνδεσης των επιχειρήσεων του κλάδου, σε μια περίοδο κατά την οποία η πρόσβαση σε χρηματοδότηση και επενδυτικά εργαλεία αποκτά ιδιαίτερη σημασία.