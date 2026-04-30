Στο 4,6% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο – Στο 3% στην ευρωζώνη

Ράλι 10,9% για την ενέργεια στην ευρωζώνη
Άλμα σημείωσε ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα και ανήλθε στο 4,6% τον Απρίλιο του 2026, ενώ στην ευρωζώνη διαμορφώθηκε στο 3%, σύμφωνα με τη στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Eurostat με την ενέργεια να είναι η κύρια κατηγορία για την επιτάχυνση του δείκτη.

Αναλυτικά, σύμφωνα με τη Eurostat, ο πληθωρισμός ανήλθε στη χώρα μας σε 4,6% έναντι 3,4% τον Μάρτιο του 2026 και 2,6% τον Απρίλιο του 2025. Σε μηνιαία βάση, οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν κατά 1,7%.

Ο ετήσιος πληθωρισμός στην ευρωζώνη διαμορφώθηκε σε 3% τον Απρίλιο του 2026, από 2,6% τον Μάρτιο.

Εξετάζοντας τα κύρια συστατικά του πληθωρισμού της ζώνης του ευρώ, η ενέργεια αναμένεται να έχει τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό τον Απρίλιο (10,9%, σε σύγκριση με 5,1% τον Μάρτιο), ακολουθούμενη από τις υπηρεσίες (3%, σε σύγκριση με 3,2% τον Μάρτιο), τα τρόφιμα, τα αλκοολούχα ποτά και τα καπνικά (2,5%, έναντι 2,4% τον Μάρτιο) και τα μη ενεργειακά βιομηχανικά προϊόντα (0,8%, έναντι 0,5% τον Μάρτιο).

H Ελλάδα είναι ανάμεσα στις χώρες της ευρωζώνης με υψηλό πληθωρισμό αλλά υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις που ο δείκτης σημείωσε ακόμα μεγαλύτερη άνοδο, ξεπερνώντας ακόμα και το 6%, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Eurostat. 

Ο πληθωρισμός στη Βουλγαρία ήταν υπερδιπλάσιος στο 6,2% από 2,8%. Στην Κροατία, σημείωσε άνοδο στο 5,4%, στο Λουξεμβούργο ανήλθε στο 5,2% από 3,8% και στη Σλοβακία 4%.

Μεγάλες οικονομίες εμφανίζουν συγκρατημένη άνοδο του πληθωρισμού, στη Γερμανία ενισχύθηκε οριακά στο 2,9% από 2,8% τον Μάρτιο, στη Γαλλία στο 2,5%, στην Ισπανία στο 3,5%.

