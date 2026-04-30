Λαγκάρντ: Η οικονομία απομακρύνεται από το βασικό σενάριο – Τι είπε για τα επιτόκια

Οι οικονομικές προοπτικές είναι εξαιρετικά αβέβαιες και θα εξαρτηθούν από το πόσο θα διαρκέσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, πόσο έντονα θα επηρεάσει τις αγορές ενέργειας και τις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού, όπως εκτιμά η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) Κριστίν Λαγκάρντ.

Όπως ανέφερε η Λαγκάρντ σε συνέντευξη τύπου σε συνέχεια της απόφασης της ΕΚΤ να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια, η οικονομία σίγουρα απομακρύνεται από το βασικό σενάριο -που αναφέρεται στις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή, καθώς οι κίνδυνοι για ανοδικό πληθωρισμό και καθοδική ανάπτυξη έχουν ενταθεί.

«Οι οικονομικές προοπτικές είναι πλέον εξαιρετικά αβέβαιες», σύμφωνα με την επικεφαλής της ΕΚΤ που μετέθεσε την απόφαση για τα επιτόκια στην επόμενη συνεδρίαση τον Ιούνιο.

Η Λαγκάρντ φέρεται να είπε ότι οι προσλαμβάνουσες πληροφορίες υποδηλώνουν πως η οικονομική δραστηριότητα επηρεάζεται αρνητικά, οι έρευνες δείχνουν επιβράδυνση της ανάπτυξης και οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις έχουν λιγότερη αισιοδοξία για το μέλλον.

Σε ερώτηση για τον στασιμοπληθωρισμό η Λαγκάρντ τονίζει ότι δεν είναι ο σωστός τρόπος για να περιγράψει κανείς την τρέχουσα κατάσταση, καθώς είναι πολύ διαφορετική από εκείνη της δεκαετίας του 1970. Δεν αποτελεί έκπληξη, διότι, οι αξιωματούχοι της ΕΚΤ προτίμησαν να απέχουν από αυτόν τον όρο, εξήγησε. Πρακτικά, απορρίπτει για άλλη μια φορά τις ανησυχίες για τον στασιμοπληθωρισμό σημειώνοντας ότι το πλαίσιο νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ είναι αρκετά ισχυρό για να επαναφέρει τον πληθωρισμό στο 2% και οι οικονομικές προοπτικές δεν σηματοδοτούν στασιμότητα, απλώς ασθενέστερη ανάπτυξη από ό,τι αναμενόταν προηγουμένως.

Για την πιθανότητα αύξησης των επιτοκίων τον Ιούνιο, δεν πήρε ξεκάθαρη θέση. Ωστόσο, λέει ότι η ΕΚΤ πιστεύει ότι έξι εβδομάδες μέχρι την επόμενη συνεδρίαση θα είναι αρκετός καιρός για να αξιολογήσει και να κατανοήσει το περιβάλλον.

Στις καταληκτικές της αναφορές η Λαγκάρντ ανέφερε ότι μέχρι τον Ιούνιο θα υπάρχουν πολύ περισσότερες πληροφορίες που θα βοηθήσουν να επανεξεταστούν και να επιβεβαιωθούν τυχόν δευτερογενείς επιπτώσεις ενώ θα υπάρχουν νέα στοιχεία για δείκτες σχετικά με τον καθορισμό των μισθών, τις προσλήψεις, τις αναθεωρήσεις των τιμών πώλησης και τις τιμές των βασικών προϊόντων.