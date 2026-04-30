Οι ανατιμήσεις στο πετρέλαιο «εκτοξεύουν» το κόστος παραγωγής των βιομηχανιών

Αύξηση 8,3% παρουσίασε ο Γενικός Δείκτης Τιμών (ΓΔΤ) παραγωγού στη βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) τον φετινό Μάρτιο σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2025, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ αποτυπώνουν ότι η αύξηση στο κόστος παραγωγής των βιομηχανιών, προέρχεται κατά κύριο λόγο από τις ανατιμήσεις στο πετρέλαιο. Στον ΓΔΤ παραγωγού εξωτερικής αγοράς, για τον φετινό Μάρτιο, οι τιμές στα προϊόντα διύλισης πετρελαίου έχουν αυξηθεί κατά 56,4% σε σχέση με τον Μάρτιο του 2025. Όσον αφορά στον ΓΔΤ παραγωγού εσωτερικής αγοράς, οι αντίστοιχες τιμές έχουν μεταβληθεί κατά 54,6%

Σημαντική συνεισφορά στην άνοδο του δείκτη εκτός από τα προϊόντα διύλισης πετρελαίου, έχουν οι εξορύξεις μεταλλευμάτων και η παραγωγή χημικών προϊόντων, όσον αφορά στο εξωτερικό. Στον ΓΔΤ παραγωγού εγχώριας αγοράς, σημαντικές αυξήσεις καταγράφουν επίσης η κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και η παροχή νερού.

Συνολικά, ο ΓΔΤ παραγωγού εξωτερικής αγοράς έχει αυξηθεί κατά 20,8%, ενώ αύξηση 3,3% καταγράφει ο δείκτης εγχώριας αγοράς, σε σύγκριση με τον δείκτη του Μαρτίου 2025.

Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Απριλίου 2025 – Μαρτίου 2026, σε σύγκριση με τον μέσο Γενικό Δείκτη του δωδεκαμήνου

Απριλίου 2024 – Μαρτίου 2025, παρουσίασε μηδενική μεταβολή έναντι μείωσης 1,0% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση

των προηγούμενων δωδεκαμήνων, σημειώνει η ΕΛΣΤΑΤ στην ανακοίνωσή της.