Αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα: Τι ορίζει το νέο χωροταξικό και οι διαφωνίες των φορέων της αγοράς

Το νέο χωροταξικό πλαίσιο έχει ξεσηκώσει κύματα αντιδράσεων από τους επαγγελματικούς φορείς του τουρισμού, οι οποίοι ζητούν μεγαλύτερη ευελιξία σε ορισμένους κανονισμούς.

Από τις αντιδράσεις των φορέων του τουρισμού για το νέο πλαίσιο, δεν φαίνεται να έχουν «γλυτώσει» ούτε οι ρυθμίσεις που αφορούν στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), σχετικά με τη χωροθέτηση τους.

Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς αυτή τη στιγμή αγγίζει τα 18 GW, ενώ τα έργα που βρίσκονται σε διάφορα στάδια αδειοδότησης, ωρίμανσης ή ενδιαφέροντος ξεπερνούν συνολικά τα 110 GW, μέγεθος που υπερβαίνει κατά πολύ τις πραγματικές δυνατότητες και ανάγκες του ηλεκτρικού συστήματος.

Το επίκεντρο της συζήτησης μετατοπίζεται πλέον στο πού μπορούν να αναπτυχθούν νέα έργα, με ποιες προϋποθέσεις και ποια είναι τα όρια που θέτουν η κοινωνία και το περιβάλλον.

Που (δεν) θα χωροθετηθούν τα αιολικά πάρκα

Οι αντιδράσεις των τοπικών κοινωνιών επικεντρώνονται κυρίως στη χωροθέτηση συγκεκριμένων έργων, ιδιαίτερα αιολικών εγκαταστάσεων. Πολλοί φορείς σε αρκετές περιοχές εκφράζουν την άποψη ότι η περαιτέρω ανάπτυξη δεν μπορεί να συνεχιστεί χωρίς σαφή όρια, ιδίως σε περιοχές με σημαντική περιβαλλοντική ή τουριστική αξία.

Ειδικότερα θα απαγορεύεται η εγκατάσταση αιολικών πάρκων σε:

Δημοτικές ενότητες όπου η μέση ταχύτητα ανέμου είναι μικρότερη από 4 μέτρα ανά δευτερόλεπτο

Υψόμετρα άνω των 1.200 μέτρων

Ζώνες Ειδικής Προστασίας του δικτύου Natura

Το νέο πλαίσιο ορίζει τη δυνατότητα ανάπτυξης νέων αιολικών έργων σε συγκεκριμένα νησιά, όπως η Άνδρος, η Νάξος, η Ρόδος, η Κάρπαθος, η Κρήτη, η Λέσβος, η Χίος, η Σάμος, η Λήμνος, η Θάσος, η Κέρκυρα, η Κεφαλονιά, η Λευκάδα, η Ζάκυνθος και η Εύβοια. Αντίθετα, σε μεγάλο μέρος των Κυκλάδων και των Δωδεκανήσων οι δυνατότητες νέας ανάπτυξης περιορίζονται σημαντικά.

Νέο καθεστώς για τα φωτοβολταϊκά

Σε ό,τι αφορά τα φωτοβολταϊκά, το υπουργείο θεωρεί ότι η ηλιακή ακτινοβολία είναι διαθέσιμη σχεδόν παντού και συνεπώς δεν υπάρχει λόγος εγκατάστασης έργων σε ιδιαίτερα ευαίσθητες περιοχές. Για τον λόγο αυτό προτείνονται γενικοί αποκλεισμοί σε:

Περιοχές Natura

Δασικές εκτάσεις

Υγροτόπους

Περιοχές Ramsar

Αρχαιολογικούς χώρους και άλλες προστατευόμενες ζώνες.

Παράλληλα, εισάγεται για πρώτη φορά όριο κάλυψης ανά περιφερειακή ενότητα. Αντί για ένα ενιαίο πανελλαδικό ποσοστό, κάθε περιοχή θα διαθέτει συγκεκριμένο περιθώριο πρόσθετης ανάπτυξης, το οποίο δεν θα μπορεί να υπερβαίνει το 1,5% της συνολικής της έκτασης, πέρα από τα έργα που έχουν ήδη ωριμάσει ή αδειοδοτηθεί. Όταν το όριο αυτό καλύπτεται, δεν θα εγκρίνονται νέα έργα.

Η προσέγγιση αυτή στοχεύει κυρίως στην καλύτερη κατανομή των επενδύσεων και όχι στην αναστολή της ανάπτυξης των φωτοβολταϊκών. Σήμερα λειτουργούν περίπου 18 GW έργων ΑΠΕ, ενώ άλλα 15 GW διαθέτουν οριστικές προσφορές σύνδεσης και περίπου 45 GW έχουν ήδη λάβει περιβαλλοντικούς όρους. Συνολικά, έργα ισχύος 78 GW δεν επηρεάζονται από τις νέες ρυθμίσεις. Από αυτά, τα 62 GW αφορούν φωτοβολταϊκά και τα 15 GW αιολικά. Οι αλλαγές εκτιμάται ότι θα επηρεάσουν κυρίως έργα συνολικής ισχύος 27-30 GW που βρίσκονται μόνο στο στάδιο της βεβαίωσης παραγωγού.