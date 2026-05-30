Οι εργαζόμενοι βάζουν πλέον πάνω απ’ όλα την ευελιξία – Τι δείχνει νέα έρευνα του kariera.gr

Νέα έρευνα του kariera.gr καταγράφει μέσω LinkedIn Polls, τις αλλαγές στις προτεραιότητες των επαγγελματιών στην αγορά εργασίας.

Συγκεκριμένα μέσα από την έρευνα που πραγματοποίησε το kariera.gr, αποτυπώνονται οι σύγχρονες τάσεις γύρω από την ευελιξία, το εργασιακό περιβάλλον και τα κριτήρια επιλογής εργοδότη. Οι απαντήσεις όσων συμμετείχαν στην έρευνα έδειξαν ότι η ισορροπία μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής αποκτά πλέον εξίσου σημαντικό ρόλο με τις οικονομικές απολαβές, ενώ το υβριδικό μοντέλο φαίνεται να εδραιώνεται ως η πιο επιθυμητή μορφή εργασίας.

Η έλλειψη ευελιξίας λειτουργεί πλέον αποτρεπτικά για την πλειονότητα των εργαζομένων. Συγκεκριμένα, το 36% δηλώνει ότι θα εξέταζε μια πρόταση εργασίας χωρίς δυνατότητες ευελιξίας, αλλά δύσκολα θα την αποδεχόταν, ενώ το 34% αναφέρει ότι δεν θα την αξιολογούσε καν. Παράλληλα, το 26% θα δεχόταν μια τέτοια πρόταση μόνο εφόσον συνοδευόταν από σημαντικά πρόσθετα οφέλη, ενώ μόλις το 2% θεωρεί ότι η ευελιξία δεν αποτελεί σημαντικό παράγοντα.

Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι οι εργαζόμενοι κατά την αξιολόγηση μιας επαγγελματικής πρότασης, δεν εστιάζουν αποκλειστικά στις αποδοχές, αλλά και στον τρόπο και στις συνθήκες εργασίας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η στάση των εργαζομένων απέναντι στο μοντέλο εργασίας. Το 45% απαντά ότι αισθάνεται περισσότερο παραγωγικό στο υβριδικό μοντέλο εργασίας, ενώ το 25% δηλώνει ότι αποδίδει καλύτερα δουλεύοντας αποκλειστικά από το σπίτι. Αντίθετα, το 17% θεωρεί πιο αποδοτική την εργασία από το γραφείο, ενώ το 12% εκτιμά ότι ο χώρος εργασίας δεν επηρεάζει την παραγωγικότητά του. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η παραδοσιακή καθημερινή παρουσία στο γραφείο παύει να αποτελεί κυρίαρχη επιλογή για τη μεγάλη πλειονότητα των εργαζομένων.

Παράλληλα, οι αποφάσεις καριέρας γίνονται ολοένα και πιο σύνθετες, καθώς ο μισθός δεν αποτελεί πλέον το μοναδικό κριτήριο επιλογής. Στο δίλημμα μεταξύ υψηλότερος μισθού και μεγαλύτερης ευελιξίας, το 30% δηλώνει ότι θα επέλεγε τη μεγαλύτερη ευελιξία, ενώ το 20% θα προτιμούσε τον καλύτερο μισθό. Επιπλέον, το 27% αναφέρει ότι αναζητά έναν συνδυασμό και των δύο, χωρίς συμβιβασμούς, ενώ το 22% σημειώνει ότι η τελική επιλογή εξαρτάται από τη φάση ζωής στην οποία βρίσκεται.

Όπως προκύπτει από τα ποσοστά, η ευελιξία αναδεικνύεται ισάξια ή και σημαντικότερη από τον μισθό, ενώ αρκετοί είναι οι εργαζόμενοι που θα ήθελαν να καλύπτουν πολλαπλές ανάγκες ταυτόχρονα.

Τέλος, η έρευνα καταγράφει έντονο προβληματισμό σχετικά με το ενδεχόμενο πλήρους επιστροφής στο γραφείο. Στην ερώτηση σε ενδεχόμενη πλήρη επιστροφή στο γραφείο, το 33% δηλώνει ότι προβληματίζεται σοβαρά, ενώ το 28% αναφέρει ότι θα αναζητούσε άμεσα νέα εργασία. Αντιθέτως, το 22% δηλώνει ότι δεν θα επηρεαζόταν, ενώ μόνο το 15% θα αποδεχόταν την επιστροφή, εφόσον υπήρχε επαρκής αιτιολόγηση. Έτσι, τα παραπάνω ποσοστά δείχνουν ότι, για ένα σημαντικό ποσοστό εργαζομένων, μια τέτοια αλλαγή θα μπορούσε να λειτουργήσει ως αφορμή επαναξιολόγησης της επαγγελματικής τους πορείας.

Συνολικά, τα αποτελέσματα των LinkedIn Polls αποτυπώνουν τη μεταβολή που γίνεται στην αγορά εργασίας, με την ευελιξία να καθιερώνεται ως βασικός παράγοντας στις επαγγελματικές αποφάσεις. Το υβριδικό μοντέλο φαίνεται να διατηρεί ισχυρό προβάδισμα στις προτιμήσεις των εργαζομένων, ενώ η ποιότητα ζωής και η δυνατότητα ισορροπίας μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής καθημερινότητας αποκτούν πλέον καθοριστικό ρόλο στην επιλογή εργοδότη.