e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών από 1 έως 5 Ιουνίου

Τον χάρτη των πληρωμών από 1η έως 5η Ιουνίου από τον e-ΕΦΚΑ και τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), ανακοίνωσε σήμερα (29.5.2026) το υπουργείο Εργασίας.
Συγκεκριμένα, θα καταβληθούν συνολικά 69.320.000 ευρώ σε 72.900 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
1. Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:
- Από 2 έως και 5 Ιουνίου θα καταβληθούν 15.000.000 ευρώ σε 600 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ
- Στις 3 Ιουνίου θα καταβληθούν 320.000 ευρώ σε 390 δικαιούχους για πληρωμή εξωιδρυματικών επιδομάτων ΤΑΥΤΕΚΩ Ιουνίου 2026
2. Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
- 22.000.000 ευρώ σε 36.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
- 13.000.000 ευρώ σε 18.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
- 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.