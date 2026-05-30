Τρόφιμα: Χωρίς πλαφόν κέρδους αν μειωθούν οι τιμές – Ραντεβού Θεοδωρικάκου με σούπερ μάρκετ και προμηθευτές

«Συμφωνία κυρίων» για μείωση των τιμών στα τρόφιμα προτείνει στην αγορά ο Τάκης Θεοδωρικάκος προκειμένου να μην παραταθεί το πλαφόν στα περιθώρια κέρδους μετά το τέλος Ιουνίου, μέτρο με το οποίο διαφωνούν σούπερ μάρκετ και βιομηχανία.

Η εναλλακτική πρόταση του υπουργού Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκου, αναμένεται να συζητηθεί στις προσεχείς ημέρες με παράγοντες της αγοράς τροφίμων, επιχειρηματίες των σούπερ μάρκετ και της βιομηχανίας τροφίμων.

Η «εθνική κοινωνική συμφωνία», όπως αναφέρεται από τον υπουργό, προβλέπει μείωση τιμών σε βασικά αγαθά για το νοικοκυριό από σούπερ μάρκετ και προμηθευτές. Ο ίδιος απευθύνθηκε στη βιομηχανία τροφίμων και στα σούπερ μάρκετ για την επίτευξη αυτής της «εθνικής κοινωνικής συμφωνίας» με στόχο σημαντικές μειώσεις τιμών σε βασικά προϊόντα ώστε να μην είναι απαραίτητο το μέτρο του πλαφόν στα περιθώρια κέρδους για την αντιμετώπιση της ακρίβειας.

Υπενθυμίζεται ότι για την εφαρμογή του μέτρου γίνονται εντατικοί έλεγχοι στην αγορά, με τα πρόστιμα να κυμαίνονται από 5.000 ευρώ έως και 5 εκατ. ευρώ.

Εάν οι εμπλεκόμενες πλευρές συμφωνήσουν, το πλαφόν στα περιθώρια κέρδους -που είναι σε ισχύ μέχρι τις 30 Ιουνίου- θα αρθεί αλλά από τον Ιούλιο θα πρέπει να μειωθούν οι τιμές σε γαλακτοκομικά, κρέας, ψωμί, αλεύρι, ζυμαρικά, καθαριστικά σπιτιού και βρεφικά είδη.

Είναι πάντως ζητούμενο πώς θα επιτευχθεί ο στόχος την ώρα που τόσο τα σούπερ μάρκετ όσο και η βιομηχανία τροφίμων τονίζουν με κάθε ευκαιρία ότι τα περιθώρια μείωσης των τιμών είναι σχεδόν μηδενικά.

Μάλιστα, την Πέμπτη (28.5.2026) ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ) στη γενική του συνέλευση παρουσίασε μελέτη του ΙΟΒΕ για να καταδείξει ότι στα τυποποιημένα τρόφιμα οι τιμές είναι σχεδόν σταθερές τον τελευταίο ενάμιση χρόνο, αντίθετα με αυτές στα φρέσκα τρόφιμα όπως κρέας, λαχανικά και φρούτα.

Σύμφωνα με τον Ιωάννη Γιώτη, πρόεδρο του ΣΕΒΤ, η βιομηχανία έχει απορροφήσει μεγάλο μέρος του μεταφορικού κόστους, της ενέργειας και των ανατιμήσεων στις πρώτες ύλες.