Κίνα – ΕΕ σε τροχιά οικονομικής σύγκρουσης – Οι Βρυξέλλες αναζητούν «τροφοδότη» πρώτων υλών

Σε τροχιά ανοιχτής οικονομικής σύγκρουσης φαίνεται να μπαίνουν Ευρωπαϊκή Ένωση και Κίνα, με τις Βρυξέλλες να σκληραίνουν σημαντικά τη στάση τους απέναντι στο Πεκίνο και να προειδοποιούν ότι το σημερινό μοντέλο εμπορικών συναλλαγών δεν μπορεί να συνεχιστεί ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιμά ότι η αυξανόμενη εξάρτηση της ευρωπαϊκής οικονομίας από κινεζικά προϊόντα, πρώτες ύλες και τεχνολογίες δημιουργεί πλέον σοβαρούς οικονομικούς αλλά και γεωπολιτικούς κινδύνους για την Ευρώπη, ενώ στο επίκεντρο των ανησυχιών βρίσκονται οι μαζικές εισαγωγές φθηνών προϊόντων από την Κίνα, που ασκούν ασφυκτικές πιέσεις στη βιομηχανία της ΕΕ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι Βρυξέλλες θεωρούν ότι η κινεζική οικονομία λειτουργεί με έντονες κρατικές επιδοτήσεις, γεγονός που επιτρέπει στις κινεζικές επιχειρήσεις να διαθέτουν προϊόντα σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές, δημιουργώντας συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού για τις ευρωπαϊκές εταιρείες, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Politico Η ανησυχία είναι ιδιαίτερα έντονη σε στρατηγικούς τομείς όπως η αυτοκινητοβιομηχανία, οι μπαταρίες, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα μέταλλα και οι τεχνολογίες καθαρής ενέργειας.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, το εμπορικό έλλειμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στην Κίνα συνεχίζει να διευρύνεται, φτάνοντας σχεδόν τα 360 δισ. ευρώ το 2025. Αυτό σημαίνει ότι η Ευρώπη αγοράζει πολύ περισσότερα κινεζικά προϊόντα απ’ όσα εξάγει προς την κινεζική αγορά, κάτι που εντείνει την πολιτική πίεση προς τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις για λήψη μέτρων προστασίας της βιομηχανίας.

Η ΕΕ ψάχνει εναλλακτική

Στο παρασκήνιο, η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν εμφανίζεται αποφασισμένη να προωθήσει μια πιο επιθετική εμπορική στρατηγική απέναντι στο Πεκίνο. Οι Βρυξέλλες εξετάζουν νέα εργαλεία εμπορικής άμυνας, όπως επιπλέον δασμούς, περιορισμούς σε κινεζικές επενδύσεις και αυστηρότερους ελέγχους σε στρατηγικούς τομείς της οικονομίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, η ΕΕ επιδιώκει να μειώσει την εξάρτησή της από κινεζικές πρώτες ύλες και κρίσιμα υλικά, ιδιαίτερα μετά τις αναταράξεις που προκάλεσαν οι περιορισμοί της Κίνας στις εξαγωγές σπάνιων γαιών και άλλων στρατηγικών μετάλλων. Ευρωπαίοι αξιωματούχοι φοβούνται ότι η υπερβολική εξάρτηση από το Πεκίνο μπορεί να μετατραπεί σε σοβαρό πρόβλημα ασφάλειας σε περίπτωση νέων γεωπολιτικών κρίσεων.

Ωστόσο, η ευρωπαϊκή στρατηγική μόνο εύκολη δεν θεωρείται. Πολλές ευρωπαϊκές οικονομίες – και κυρίως η γερμανική βιομηχανία – εξακολουθούν να διατηρούν ισχυρούς δεσμούς με την κινεζική αγορά. Αυτό δημιουργεί έντονες εσωτερικές διαφωνίες εντός της ΕΕ, καθώς ορισμένες χώρες ζητούν πιο σκληρή γραμμή απέναντι στην Κίνα, ενώ άλλες φοβούνται ότι μια εμπορική αντιπαράθεση θα μπορούσε να πλήξει τις εξαγωγές και την ανάπτυξη της Ευρώπης.

Από την πλευρά του, το Πεκίνο κατηγορεί την Ευρωπαϊκή Ένωση για προστατευτισμό και προειδοποιεί ότι ενδεχόμενοι νέοι περιορισμοί θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αντίμετρα. Η κινεζική κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η εμπορική σχέση με την Ευρώπη παραμένει αμοιβαία επωφελής και ότι οι Βρυξέλλες επιχειρούν να περιορίσουν τεχνητά την κινεζική ανταγωνιστικότητα.

Το επόμενο διάστημα θεωρείται κρίσιμο για τις σχέσεις των δύο οικονομικών υπερδυνάμεων. Οι αποφάσεις που θα ληφθούν στις επόμενες συνόδους κορυφής της ΕΕ και της G7 αναμένεται να καθορίσουν αν η Ευρώπη θα κινηθεί προς μια πιο προστατευτική εμπορική πολιτική ή αν θα επιχειρήσει να διατηρήσει μια ισορροπία ανάμεσα στην οικονομική συνεργασία και τη στρατηγική απεξάρτηση από την Κίνα.