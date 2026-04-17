Ακρίβεια: Με ειδικό «σήμα» στο ράφι τα προϊόντα που μικραίνουν χωρίς μείωση τιμής – Τα πρόστιμα και τα νέα εργαλεία ελέγχου της αγοράς

Η κυβέρνηση προσθέτει νέα «όπλα» στη φαρέτρα της για την καταπολέμηση της αισχροκέρδειας, που κάνει δυσκολότερη τη ζωή των πολιτών μετά τον πόλεμο στο Ιράν και το μπαράζ ανατιμήσεων σε καύσιμα και τρόφιμα.

Με νέα μέτρα που προβλέπουν, μεταξύ άλλων, ειδική σήμανση αλλά και πρόστιμα έως και 2 εκατ. ευρώ για προϊόντα που μειώνονται σε ποσότητα, όχι όμως και σε τιμή, αλλά και με την ηλεκτρονική εφαρμογή MyKataggelies η κυβέρνηση στοχεύει να ενισχύσει τα εργαλεία για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και της αισχροκέρδειας.

Με τις πληθωριστικές πιέσεις να αυξάνονται λόγω του πολέμου στο Ιράν από τις 28 Φεβρουαρίου, στο νομοσχέδιο που φέρνει η κυβέρνηση για την επιχειρηματικότητα και την βιομηχανία, προβλέπονται συγκεκριμένες παρεμβάσεις για την πάταξη όσων αισχροκερδούν εις βάρος των καταναλωτών.

Επιβάλλεται υποχρεωτική σήμανση σε προϊόντα των οποίων η ποσότητα μειώνεται χωρίς αντίστοιχη μείωση της τιμής, με αυστηρές κυρώσεις που φτάνουν έως και τα 2.000.000 ευρώ.

Ενισχύονται οι μηχανισμοί ελέγχου με ψηφιακά εργαλεία που διευκολύνουν την άμεση συμμετοχή του πολίτη, όπως η ηλεκτρονική εφαρμογή ΜyΚataggelies που επιτρέπει την υποβολή ανώνυμων ή επώνυμων καταγγελιών, με δυνατότητα επισύναψης φωτογραφιών με δεδομένα χρονοσήμανσης και γεωεντοπισμού. Τη διαχείριση των καταγγελιών και τη διαπίστωση των παραβάσεων αναλαμβάνει η Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή και Ελέγχου της Αγοράς.

Τα παραπάνω έρχονται να προστεθούν στα μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας που είναι σε ισχύ και για πολλά από τα οποία αναμένεται επέκταση από τον Μάϊο λόγω των επιπτώσεων του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Υπενθυμίζεται ότι τα πρώτα μέτρα ανακοινώθηκαν τον Μάρτιο και ενεργοποιήθηκαν άμεσα με ισχύ μέχρι τον Ιούνιο. Με στόχο να μπει φρένο στην κερδοσκοπία σε καύσιμα και βασικά προϊόντα τα μέτρα εστίασαν στο πλαφόν στα περιθώρια κέρδους για τρόφιμα και καύσιμα και στο fuel pass.

Το επιτρεπόμενο περιθώριο μικτού κέρδους υπολογίζεται με βάση την τιμή πώλησης και το μέσο κόστος πωληθέντων, ενώ ως περίοδος αναφοράς ορίζεται η τελευταία κλεισμένη χρήση του 2025.

Προβλέπεται μάλιστα κλιμάκωση των προστίμων ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και το οικονομικό όφελος που αποκομίζει από την παράβαση, με το πρόστιμο να κυμαίνεται από 5.000 ευρώ έως 5 εκατομμύρια ευρώ.

Εντωμεταξύ, στο ευρύτερο πλαίσιο των παρεμβάσεων για την ρύθμιση της αγοράς, προωθείται και εκσυγχρονισμός για το υπαίθριο εμπόριο και τις λαϊκές αγορές. Καταργούνται οι γραφειοκρατικές διαδικασίες έκδοσης αδειών, η χορήγηση άδειας παραγωγού απλοποιείται επίσης και θεσμοθετούνται εποχικές θέσεις παραγωγών σε κάθε λαϊκή αγορά, εντός 48 ωρών από την αίτηση.