Μέτρα στήριξης: Η υπέρβαση του δημοσιονομικού στόχου δημιουργεί «χώρο» για νέο γύρο παρεμβάσεων

Η κυβέρνηση φέρεται να έχει υπερκαλύψει τον δημοσιονομικό στόχο των 9,2 δισ. ευρώ, με το τελικό αποτέλεσμα να διαμορφώνεται σε 11,5 δισ. ευρώ με 12 δισ. ευρώ, με υπέρβαση που υπολογίζεται σε 2,3 έως 2,8 δισ. ευρώ αφήνοντας περιθώρια στην κυβέρνηση για νέα μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων έναντι της κρίσης.

Η χρηματοδότηση των πρόσθετων μέτρων της κυβέρνησης θα κριθεί από την τελική επιβεβαίωση των δημοσιονομικών στοιχείων από την ΕΛΣΤΑΤ, στις 22 Απριλίου, καθώς και από το περιθώριο που θα επιτραπεί από την Κομισιόν στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών κανόνων για τις δαπάνες.

Aυτό εξήγησε και ο Κυριάκος Πιερρακάκης διευκρινίζοντας σε συνέντευξή του χθες ότι ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος δεν ταυτίζεται με την αύξηση που θα προκύψει στο πλεόνασμα. Όπως είπε, με το ισχύον ευρωπαϊκό πλαίσιο και τον κανόνα δαπανών, η Ελλάδα πρέπει να συμφωνεί με τις Βρυξέλλες για το ποιο είναι το ακριβές περιθώριο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για δαπάνες.

Εξάλλου, παρά το γεγονός ότι το 2025 φαίνεται να έκλεισε με σημαντικό υπερπλεόνασμα, το μεγαλύτερο μέρος του δεν μπορεί να αξιοποιηθεί άμεσα για νέα μέτρα.

Επομένως, αν και η υπέρβαση μπορεί να φτάνει τα 2,8 δισ. ευρώ, μόνο μερικές εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ μπορούν να κατευθυνθούν σε νέα μέτρα στήριξης κι αυτό κατόπιν έγκρισης της Κομισιόν.

Σε αυτό το πλαίσιο, εξετάζεται ήδη πλαίσιο παρεμβάσεων. Για τους επόμενους δύο μήνες στο τραπέζι είναι μέτρα όπως:

παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης, με ενίσχυση ύψους 20 λεπτών ανά λίτρο, με ΦΠΑ, η οποία μειώνει τη δυιλιστηριακή τιμή μετακυλίοντας το όφελος στην αντλία

συνέχιση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης και τον Ιούνιο, καθώς συνεισφέρει στην αντιμετώπιση των ανατιμήσεων στην εφοδιαστική αλυσίδα και στο κόστος παραγωγής αγαθών

επέκταση της επιδότησης 15% στα τιμολόγια των αγροτών για προμήθειες λιπασμάτων

ανοιχτό είναι και το ενδεχόμενο ενός τρίτου κύκλου επιδότησης καυσίμων τύπου fuel pass, αν και αυτό θα είναι μέτρο που συνδέεται με την πορεία των τιμών βενζίνης και πετρελαίου κίνησης στην αντλία

Σε κάθε περίπτωση οι αποφάσεις θα εξαρτηθούν από τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο και την έγκριση των δαπανών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.