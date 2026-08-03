Έκπτωση 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια για τους κατόχους της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων

Έκπτωση 20% στα ατομικά ακτοπλοϊκά εισιτήρια προσφέρει η Attica Group στους κατόχους της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (European Youth Card), στο πλαίσιο της διεύρυνσης της συνεργασίας της με το ΙΝΕΔΙΒΙΜ (Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης)

Η έκπτωση παρέχεται μέσω των Blue Star Ferries, Hellenic Seaways, ANEK Lines και Superfast Ferries και καλύπτει ακτοπλοϊκά εισιτήρια στην Αδριατική, την Κρήτη, τον Σαρωνικό και τις Κυκλάδες.

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Στο πλαίσιο της πολυετούς συνεργασίας του Ομίλου Attica με το ΙΝΕΔΙΒΙΜ για ταξίδια στις γραμμές της Αδριατικής, οι δύο φορείς συμφώνησαν την επέκταση της συνεργασίας τους και στις γραμμές εσωτερικού.

Η έκπτωση 20% στους κατόχους της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων επεκτείνεται στις διαδρομές από/προς Πειραιά για Σύρο, Τήνο και Μύκονο, στις γραμμές της Κρήτης (Πειραιάς -Σέριφος – Ηράκλειο και Πειραιάς – Μήλος – Χανιά) και στις γραμμές του Σαρωνικού.

Η νέα παροχή εντάσσεται στη διαρκή προσπάθεια του ΙΝΕΔΙΒΙΜ και του Ομίλου Attica να προσφέρει ουσιαστικά οφέλη στη νέα γενιά, ενισχύοντας την προσβασιμότητα και διευρύνοντας τις ταξιδιωτικές επιλογές των νέων.

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Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων, την οποία υλοποιεί στην Ελλάδα το ΙΝΔΙΒΙΜ, αποτελεί το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό πρόγραμμα παροχής προνομίων για νέους ηλικίας 13 έως 30 ετών. Μέσω ενός συνεχώς αναπτυσσόμενου δικτύου συνεργασιών, παρέχει εκπτώσεις και ειδικές παροχές στους τομείς των μετακινήσεων, του πολιτισμού, της εκπαίδευσης, του αθλητισμού και του τουρισμού, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε περισσότερες από 35 ευρωπαϊκές χώρες.

Με αφορμή την επέκταση της συνεργασίας, η Πρόεδρος του ΙΝΔΙΒΙΜ, ‘Αννα Ροκοφύλλου, εξέφρασε τη χαρά και την ικανοποίηση της για την εξέλιξη και δήλωσε πως η έκπτωση 20% που εξασφάλισε το ΙΝΕΔΙΒΙΜ, μέσω της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, «σε συγκεκριμένες γραμμές, πολύ υψηλού ενδιαφέροντος οι οποίες αποτελούν μέρος του δικτύου δρομολογίων της Attica Group , προσφέροντας στους κατόχους της κάρτας ηλικίας 13-30 ετών, ουσιαστικά προνόμια και εκπτώσεις που ενισχύουν την κινητικότητα και την πρόσβασή τους σε νέες εμπειρίες και ευκαιρίες».

Εκ μέρους του Ομίλου Attica, o Πρόεδρος, Κυριάκος Μάγειρας, στάθηκε στην ουσία της πρωτοβουλίας. «Στην Attica Group στεκόμαστε διαχρονικά δίπλα στις νησιωτικές κοινωνίες που συνδέουμε καθημερινά, αλλά και στη νέα γενιά, διευρύνοντας τις δυνατότητες μετακίνησης και γνωριμίας με τους νησιωτικούς και διεθνείς προορισμούς του δικτύου μας. Η συνεργασία μας με το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και η ένταξη των κατόχων της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων στο ευρύτερο πλαίσιο εκπτώσεων και ειδικών παροχών του Ομίλου αποτελεί ακόμη μία ουσιαστική πρωτοβουλία που ενισχύει την κινητικότητα των νέων και τους δίνει περισσότερες αφορμές να ταξιδέψουν, να ανακαλύψουν και να συνδεθούν με νέους τόπους και εμπειρίες».