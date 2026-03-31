Από τους 500 στους 330.000 τόνους καλούμαστε να φτάσουμε στην ανακύκλωση φωτοβολταϊκών

Τάξη στο χάος που παρατηρείται στην ανακύκλωση των φωτοβολταϊκών επιχειρεί να βάλει στο εξής το ΥΠΕΝ και ο ΕΟΑΝ, ενόψει της ραγδαίας αύξησης των πάνελ που πρόκειται να φτάσουν στο τέλος της ζωής τους τα επόμενα χρόνια.

Ενδεικτική ήταν η δήλωση της διευθύνουσας συμβούλου του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ), Αλεξάνδρας Τόγια, προ ημερών σε εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη: Σύμφωνα με την ίδια, μέχρι σήμερα έχουν ανακυκλωθεί περίπου 500 τόνοι φωτοβολταϊκών και μέχρι το 2040 εκτιμάται ότι θα πρέπει να ανακυκλωθούν 330.000 τόνοι.

Τα προηγούμενα χρόνια μοναδική επιλογή των ιδιοκτητών ήταν να στείλουν τα πάνελ στο εξωτερικό, καθώς δεν υπήρχαν εγχώριες μονάδες που να αναλαμβάνουν τη συγκεκριμένη εργασία. Πλέον, όμως, υπάρχουν τρεις οργανισμοί διαχείρισης, όπως και εγκαταστάσεις στην ίδια τη χώρα μας.

Αγκάθι αποτελεί η τιμή που χρεώνεται για την ανακύκλωση, καθώς θα πρέπει από τη μια να καλύπτει το κόστος της διαδικασίας και από την άλλη να μην επιβαρύνει υπέρμετρα τους ιδιοκτήτες. Η εισφορά που καθόρισε πέρυσι ο ΕΟΑΝ κρίθηκε μη ρεαλιστική και η διοίκηση έκρινε σκόπιμο να αναθέσει μελέτη για να την επανυπολογίσει. Το αποτέλεσμα αναμένεται μέσα σε ένα μήνα από σήμερα ώστε να μπουν τα πράγματα επιτέλους σε μια σωστή βάση.

Παράλληλα, κοινός τόπος είναι ότι τα λάθη και οι καθυστερήσεις που σημειώθηκαν στα φωτοβολταϊκά δεν πρέπει να επαναληφθούν στην περίπτωση των μπαταριών για αποθήκευση ενέργειας. Πρόκειται για έναν κλάδο που σήμερα κάνει τα αρχικά του βήματα, αφού οι πρώτες μονάδες συνδέονται αυτή την περίοδο στο δίκτυο της χώρας μας.

Οι φορείς της ανακύκλωσης εκτιμούν ότι θα πρέπει η δήλωση της ανακύκλωσης των μπαταριών στα σχετικά μητρώα να αποτελεί συμβατική υποχρέωση των ιδιοκτητών πριν τα έργα ξεκινήσουν τη λειτουργία τους.

Από την πλευρά του, ο ΕΟΑΝ εξετάζει τους τρόπους καταβολής των εισφορών, όπως για παράδειγμα με εγγυητικές επιστολές. Καθώς οι εισφορές αυτές υπολογίζονται σήμερα συνολικά κοντά στα 30 εκατ. ευρώ, κρίθηκε ότι αν εφαρμοζόταν το ίδιο σύστημα με τα φωτοβολταϊκά, τότε θα οδηγούσε σε πρόβλημα και σε υπερβολικά αποθεματικά στα ταμεία των φορέων διαχείρισης.