Αρχή Ελέγχου Αγοράς: Το περιθώριο στα καύσιμα στη Λέσβο καλύπτει το αντίστοιχο της προ κρίσης περιόδου

Θέση ότι το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τα καύσιμα στη Λέσβο όχι μόνο καλύπτει αλλά και υπερβαίνει το αντίστοιχο περιθώριο της προ κρίσης περιόδου διατυπώνει η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, με αφορμή την ανακοίνωση της Ένωσης Βενζινοπωλών Λέσβου για αναστολή λειτουργίας πρατηρίων.

Στην ανακοίνωσή της, η Αρχή Ελέγχου της Αγοράς επιχειρεί να απαντήσει στις αιτιάσεις του κλάδου πώλησης καυσίμων, υποστηρίζοντας ότι τα δεδομένα που προκύπτουν από το ισχύον πλαίσιο είναι σαφή. Όπως αναφέρει, με βάση την πρόσφατη Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου και την Κοινή Υπουργική Απόφαση για τον καθορισμό ειδικού κόστους διανομής, προβλέπεται για τη νησιωτική περιοχή της Λέσβου πρόσθετο περιθώριο έως 14 λεπτά ανά λίτρο για το κόστος μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Στο ποσό αυτό προστίθεται το βασικό περιθώριο των 6 λεπτών ανά λίτρο, επίσης με ΦΠΑ, καθώς και το ανώτατο περιθώριο των 12 λεπτών ανά λίτρο στο στάδιο της λιανικής. Με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με την Αρχή, το συνολικό επιτρεπόμενο περιθώριο από την τιμή διυλιστηρίου έως την αντλία φθάνει έως και τα 32 λεπτά ανά λίτρο.

Η Αρχή υποστηρίζει ακόμη ότι το επίπεδο αυτό ξεπερνά το αντίστοιχο προ κρίσης περιθώριο στη Λέσβο. Επικαλούμενη στοιχεία της αγοράς για το εξάμηνο Σεπτεμβρίου 2025 – Φεβρουαρίου 2026, πριν από την έναρξη του πολέμου, αναφέρει ότι το μέσο περιθώριο διαμορφωνόταν περίπου στα 30 λεπτά ανά λίτρο.