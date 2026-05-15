Η βενζίνη δεν θα «πέσει» κάτω από 2 ευρώ – Για άνοδο διαρκείας προειδοποιούν παράγοντες της αγοράς

Τα καύσιμα συνεχίζουν να αποτελούν καθημερινό βραχνά για τα ελληνικά νοικοκυριά και αυτό ενδέχεται να συνεχιστεί για ένα ακόμα εξάμηνο, ιδιαίτερα για τη βενζίνη που δεν προβλέπεται να «πέσει» κάτω από 2 ευρώ ανά λίτρο την ώρα που το πετρέλαιο brent στις διεθνείς αγορές καλπάζει προς τα 110 δολάρια το βαρέλι.

Ο Γιώργος Ασμάτογλου, πρώην πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Καυσίμων, εμφανίστηκε ιδιαίτερα απαισιόδοξος για την εξέλιξη των τιμών των καυσίμων και κυρίως για την βενζίνη, καθώς εκτίμησε πως θα χρειαστεί να περάσει τουλάχιστον ένα εξάμηνο για να κατέβουν οι τιμές στα προ πολέμου επίπεδα.

«Θα περάσουν πάνω από έξι μήνες για να δούμε τιμές στο πετρέλαιο, όπως αυτές πριν από τον πόλεμο», δήλωσε στην ΕΡΤ ο κ. Ασμάτογλου και πρόσθεσε πως «θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι δύσκολα θα δούμε και τη βενζίνη κάτω από τα 2 ευρώ». Ανέφερε πως η απλή αμόλυβδη ενδέχεται να ξεπεράσει σύντομα τα 2,15 ευρώ ανά λίτρο.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι οι επιπτώσεις στα καταναλωτικά αγαθά θα διαρκέσουν ακόμη περισσότερο, καθώς για να δούμε αποκλιμάκωση εκεί «θα χρειαστεί πάνω από ένας χρόνος».

Μιλώντας για το πετρέλαιο κίνησης, εκτίμησε ότι θα ξεπεράσει το 1,85 ευρώ στα αστικά κέντρα, ενώ στην περιφέρεια μπορεί να φτάσει ακόμη και το 1,95 ή 1,97 ευρώ. Σημειώνεται ότι την Παρασκευή (15.5.2026) τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης αργού πετρελαίου Brent ενισχύονται πάνω από τα 106-107 δολάρια το βαρέλι, οδεύοντας σε εβδομαδιαία άνοδο άνω του 5%.