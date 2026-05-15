Fraport Greece: Άνοδος 3,2% στην επιβατική κίνηση τον Απρίλιο παρά τις πιέσεις από τη Μέση Ανατολή

Αύξηση 3,2% κατέγραψε η επιβατική κίνηση στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια που διαχειρίζεται η Fraport Greece τον Απρίλιο του 2026, παρά τις επιπτώσεις που προκάλεσε η κρίση στη Μέση Ανατολή και η σημαντική μείωση των πτήσεων από και προς το Ισραήλ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Fraport Greece, τον περασμένο μήνα διακινήθηκαν συνολικά 1,8 εκατ. επιβάτες, περίπου 56.000 περισσότεροι σε σχέση με τον Απρίλιο του 2025, με τα αεροδρόμια των Χανίων, της Σαντορίνης και της Θεσσαλονίκης να καταγράφουν τις ισχυρότερες επιδόσεις. Από το σύνολο της επιβατικής κίνησης του Απριλίου, περίπου 640.000 επιβάτες ήταν με πτήσεις εσωτερικού, σημειώνοντας αύξηση 4,9%, ενώ οι διεθνείς επιβάτες ανήλθαν σε 1,2 εκατ., αυξημένοι κατά 2,3% σε ετήσια βάση.

Ωστόσο, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή επηρέασε αρνητικά την αεροπορική κίνηση λόγω της ακύρωσης εμπορικών πτήσεων από και προς το Ισραήλ. Η αεροπορική κίνηση προς το Ισραήλ επανήλθε προς τα μέσα Απριλίου, με πρωτοστάτες τις ισραηλινές αεροπορικές εταιρείες (EL AL, Israir) και μόνο στα αεροδρόμια Ρόδου και Θεσσαλονίκης.

Σε σύγκριση με τα περσινά δεδομένα, καταγράφηκε σημαντική μείωση κίνησης προς το Ισραήλ κατά -92,5%, με -45.000 επιβάτες, ενώ τα αεροδρόμια που επηρεάστηκαν περισσότερο ήταν της Ρόδου και Θεσσαλονίκης (-25.000/-91,8% και -18.000/-92,8%), κυρίως λόγω της μείωσης των πτήσεων από αερομεταφορείς της Μέσης Ανατολής.

Ωστόσο η περίοδος του Πάσχα, αρχές Απριλίου, λειτούργησε θετικά, καταγράφοντας σημαντική αύξηση της κίνησης στις αρχές του μήνα σε σύγκριση με πέρυσι, ωστόσο η δυναμική αυτή επιβραδύνθηκε προς το τέλος του μήνα.

Σε ό,τι αφορά στη διεθνή κίνηση, έχει ξεκινήσει σε όλα τα αεροδρόμια. Στα highlights του μήνα, το αεροδρόμιο των Χανίων κατέγραψε σημαντική αύξηση (+32.000 επιβάτες/+26,4% έναντι του Απριλίου 2025), που οφείλεται στην πρόωρη έναρξη πτήσεων προς το Άμστερνταμ και το Ηνωμένο Βασίλειο από τον Όμιλο easyJet και την Jet2.com αντίστοιχα, καθώς και στην προσθήκη νέου δρομολογίου προς την Ιρλανδία από τον Όμιλο Ryanair.

Ανοδικά κινήθηκε και το αεροδρόμιο της Σαντορίνης (+21.000 επιβάτες/+16,4%), παρουσιάζοντας αύξηση σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2025, αν και παραμένει κάτω από τα επίπεδα του 2024. Η κίνηση είναι κυρίως εσωτερική, ενώ η διεθνής κίνηση αυξήθηκε επίσης χάρη στις πτήσεις προς τη Γαλλία και τις Κάτω Χώρες από την Transavia Group.

Το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης διατήρησε ισχυρή ανοδική τάση τον Απρίλιο, (+20.000 επιβάτες/+3,1%). Η εγχώρια κίνηση αυξήθηκε κατά 2,7%, ενώ ανοδικά κινήθηκε και η διεθνής επιβατική δραστηριότητα κατά 3,4%. Σημαντική συμβολή στην άνοδο της Θεσσαλονίκης είχαν αγορές όπως η Πολωνία, η Ιταλία, η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Τουρκία. Αντίθετα, μεγάλη πτώση σημειώθηκε από το Ισραήλ, καθώς και από Ρουμανία, Κύπρο και Φινλανδία.

Τον Απρίλιο του 2026, ο μέσος συντελεστής πληρότητας μειώθηκε σε σχέση με τον Απρίλιο του 2025 (77,3% έναντι 79,4%) στα περισσότερα αεροδρόμια.

Τέλος, σημειώνεται πως από την έναρξη της παραχώρησης μέχρι σήμερα, τα αεροδρόμια της Fraport Greece έχουν εξυπηρετήσει περίπου 256 εκατομμύρια επιβάτες.