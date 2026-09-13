Αυξημένο κατά 2 δισ. ευρώ το πρόγραμμα ανάπτυξης του ΑΔΜΗΕ ως το 2036 – Ποια νέα έργα συμπεριλήφθηκαν

Ανεβαίνουν στα 9 δισ. ευρώ, από 7 δισ. προηγουμένως, οι συνολικές δαπάνες που περιλαμβάνει το δεκαετές πρόγραμμα του ΑΔΜΗΕ για την περίοδο 2027-2036.

Στο επίκεντρο βρίσκονται μεγάλα έργα όπως είναι οι νέες διασυνδέσεις των νησιών, που ανεβάζουν στροφές αυτό το χρονικό διάστημα. Ενδεικτικά, η σύνδεση των Δωδεκανήσων προβλέπεται από τον ΑΔΜΗΕ να στοιχίσει 2,39 δισ. και η αντίστοιχη με τα νησιά του ΒΑ Αιγαίου 1,26 δισ.

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Σε αυτά προστίθενται 532 εκατ. ευρώ για τη νέα διασύνδεση με την Ιταλία, όπως και το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου GSI, στα 1,23 δισ. ευρώ.

Όσον αφορά τα νέα έργα που συμπεριλήφθηκαν στο φετινό σχέδιο ανάπτυξης, συγκαταλέγονται τέσσερις νέοι υποσταθμοί, έργα ενίσχυσης σε ΚΥΤ και στο σύστημα διαφόρων περιοχών, όπως και η διασύνδεση GSI.

Παράλληλα, ο ΑΔΜΗΕ έδωσε και μια εικόνα για την εξέλιξη των συνολικά 110 έργων που περιλαμβάνονται: Τα 52 βρίσκονται σε εξέλιξη, τα 34 είναι προγραμματισμένα, τα 15 είναι νέα, τα 5 έχουν ολοκληρωθεί, τρία καθυστερούν και ένα καταργήθηκε.

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Την ίδια στιγμή, ο ΑΔΜΗΕ προχώρησε σε αναθεώρηση μιας σειράς εκτιμήσεων που αφορούν τις διασυνδέσεις των Δωδεκανήσων και του ΒΑ Αιγαίου, δηλαδή δύο εκ των σημαντικότερων και μεγαλύτερων έργων που καλείται να υλοποιήσει τα επόμενα χρόνια.

Πλέον, υπολογίζει ένα μεγαλύτερο κοινωνικό όφελος, από τα 2,2-3,8 δισ. ευρώ προηγουμένως, στα 7,7-9,4 δισ. ευρώ για τα Δωδεκάνησα κατά την περίοδο από την έναρξη λειτουργίας ως το 2057.

Στην περίπτωση του ΒΑ Αιγαίου, η κοινωνικοοικοονομική ευημερία από 1,2-2,9 δισ. ευρώ, εκτιμάται τώρα σε 4,3-5,2 δισ. ευρώ.

Αντίστοιχα, ο δείκτης οφέλους-κόστους αυξάνεται από 1,4 έως 2,6 σε 3,1 έως 3,8 για τα Δωδεκάνησα και από 1,4 έως 3,5 σε 3,3 έως 4,0 για το ΒΑ Αιγαίο.

Η απόκλιση ανάμεσα στα μεγέθη προκύπτει από τα διαφορετικά σενάρια που εξετάστηκαν. Παράγοντες όπως η ζήτηση για ηλεκτρισμό και η ανάπτυξη των υπεράκτιων αιολικών θα καθορίσουν την τελική τους διαμόρφωση στην πράξη.

Τα νέα νούμερα αντανακλούν τις εκτιμήσεις του ΑΔΜΗΕ με βάση νεώτερες αναλύσεις και το ευρύτερο περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί, σε σχέση με το προηγούμενο πρόγραμμα ανάπτυξης που είχε κατατεθεί προ διετίας.

Τέλος, να σημειώσουμε ότι το πρόσφατο σχέδιο που παρουσίασε το ΥΠΕΝ με στόχο τη μείωση του κόστους ηλεκτρισμού για τους καταναλωτές κατά 30% σε βάθος τριετίας, βασίζεται συν τοις άλλοις και στις διασυνδέσεις των νησιών. Το υπουργείο αναμένει μια σημαντική μείωση των χρεώσεων ΥΚΩ τα επόμενα χρόνια, ως αποτέλεσμα των συγκεκριμένων επενδύσεων που υλοποιεί ο διαχειριστής.