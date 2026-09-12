e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών από 14 έως 18 Σεπτεμβρίου

Την ερχόμενη εβδομάδα e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ (Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης) θα καταβάλουν σε δικαιούχους συνολικό ποσό άνω των 65 εκατ. ευρώ.

Συγκεκριμένα, όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, συνολικά 65.037.607,92 ευρώ θα καταβληθούν σε 64.261 δικαιούχους από τις 14 έως τις 18 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων πληρωμών του e-ΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ.

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Από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν οι εξής πληρωμές:

Στις 14 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 137.607,92 ευρώ σε 111 δικαιούχους για παροχές ΟΑΕΕ

για παροχές ΟΑΕΕ Από 14 έως και 18 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 17.500.000 ευρώ σε 950 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ

Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής πληρωμές: