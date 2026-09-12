e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών από 14 έως 18 Σεπτεμβρίου

Την ερχόμενη εβδομάδα e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ (Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης) θα καταβάλουν σε δικαιούχους συνολικό ποσό άνω των 65 εκατ. ευρώ.
Συγκεκριμένα, όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, συνολικά 65.037.607,92 ευρώ θα καταβληθούν σε 64.261 δικαιούχους από τις 14 έως τις 18 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων πληρωμών του e-ΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ.
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Από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν οι εξής πληρωμές:
- Στις 14 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 137.607,92 ευρώ σε 111 δικαιούχους για παροχές ΟΑΕΕ
- Από 14 έως και 18 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 17.500.000 ευρώ σε 950 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ
Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής πληρωμές:
- 20.000.000 ευρώ σε 34.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων
- 5.000.000 ευρώ σε 7.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας
- 21.000.000 ευρώ σε 20.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης
- 1.400.000 ευρώ σε 2.200 δικαιούχους προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα