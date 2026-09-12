Η Volkswagen σε δεινή θέση – Η κινέζικη απειλή, το υψηλό κόστος παραγωγής και τα σχέδια επιστροφής

Σημαντικές επιλογές και σαφέστατες απειλές για το μέλλον της κρύβει για την αυτοκινητοβιομηχανία – κολοσσό Volkswagen η απόφαση για την περικοπή 100.000 θέσεων εργασίας έως το 20230, προκειμένου να μπορέσει να ανταγωνιστεί εταιρείες από την Κίνα που έχουν αρχίσει να εξελίσσονται σε μεγάλη «πληγή» για τη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία, αλλά η κίνηση

Ωστόσο, κρίσιμο στοιχείο ως προς τις 100 χιλιάδες απολύσεις είναι πως για να προχωρήσει σε μια τέτοια κίνηση η αυτοκινητοβιομηχανία Volkswagen θα πρέπει να καταβάλει περίπου 16 δισ. ευρώ.

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Όπως επισημαίνει το Reuters, πρόκειται για τη μεγαλύτερη αναδιάρθρωση στην 89χρονη ιστορία της Volkswagen με την εταιρεία να βρίσκεται ανάμεσα στην υπερβάλλουσα παραγωγική δυναμικότητα στην Ευρώπη και την εντεινόμενη πίεση από τους κινεζικούς ομίλους.

Την ίδια στιγμή που οι επικεφαλής της Volkswagen επιχειρούν να «μαζέψουν» τις απώλειες που έχουν υποστεί τα τελευταία χρόνια, βλέπουν το υψηλό κόστος που επιβαρύνει την παραγωγή στη Γερμανία αλλά και την υποχώρηση των πωλήσεων της στην Κίνα να προκαλούν σημαντική ζημιά.

Ζημιές δισ. ευρώ

Το 2025 τα λειτουργικά κέρδη του ομίλου Volkswagen υποχώρησαν σχεδόν κατά 50%, στα 8,9 δισ. ευρώ, από 19,1 δισ. ευρώ το 2024, όπως αναφέρουν πληροφορίες του Bloomberg ενώ ο τζίρος παρέμεινε ουσιαστικά σταθερός, περίπου στα 322 δισ. ευρώ. Το λειτουργικό περιθώριο κέρδους περιορίστηκε στο 2,8%, από 5,9% το 2024.

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Η εικόνα δεν βελτιώθηκε ουσιαστικά ούτε το 2026. Στο πρώτο εξάμηνο του έτους το λειτουργικό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε στα 5,9 δισ. ευρώ, μειωμένο κατά 11,6% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, ενώ το λειτουργικό περιθώριο περιορίστηκε στο 3,8%.

Και αυτό είναι το βασικό οικονομικό πρόβλημα που επιχειρεί να αντιμετωπίσει ο CEO της Volkswagen, Όλιβερ Μπλουμ, δηλαδή μια επιχείρηση που εξακολουθεί να έχει τεράστιο μέγεθος και πωλήσεις, όμως δεν βγάζει αρκετά χρήματα ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του δικού της μεγέθους.

Επιχείρηση αλλαγής «μείγματος»

Ο στόχος του νέου «Future Plan 2030», είναι ιδιαίτερα φιλόδοξος, όπως τονίζεται στο ρεπορτάζ του Reuters, αφού η Volkswagen θέλει να ανεβάσει το λειτουργικό περιθώριο κέρδους στο 9% έως το 2030, από 3,8% στο πρώτο εξάμηνο του 2026 και να αλλάξει τη σχέση μεταξύ πωλήσεων, παραγωγής και κερδοφορίας.

Παρά τη δεδομένη διάθεση που υπάρχει στις τάξεις της Volkswagen για ανανέωση και επιστροφή στις δόξες του όχι και τόσο μακρινού παρελθόντος, τα πράγματα δείχνουν ιδιαίτερα δύσκολα.

Ο κινέζικος ανταγωνισμός

Η μεγαλύτερη απειλή για τη Volkswagen έρχεται πλέον από την Κίνα, όπου οι εγχώριες αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν ανατρέψει τις ισορροπίες σε μία αγορά που για δεκαετίες αποτελούσε βασική πηγή πωλήσεων και κερδοφορίας για τον γερμανικό όμιλο.

Όπως επισημαίνει το Reuters, η Volkswagen έχασε το 2024 την πρώτη θέση στην κινεζική αγορά από την BYD, ενώ το 2025 υποχώρησε στην τρίτη θέση, πίσω από την BYD αλλά και από τη Geely. Το συνολικό μερίδιο των δύο κοινοπραξιών της Volkswagen με τις FAW και SAIC στην Κίνα μειώθηκε στο 10,9% το 2025, από 12,2% ένα χρόνο νωρίτερα.

Το Reuters είχε επισημάνει από τον Απρίλιο ότι οι αμερικανικοί δασμοί αναμενόταν να κοστίσουν στη Volkswagen περίπου 4 δισ. ευρώ μέσα στο 2026, πλήττοντας περαιτέρω την κερδοφορία της. Στο πρώτο τρίμηνο του έτους τα έσοδα υποχώρησαν 2,5%, στα 75,7 δισ. ευρώ, ενώ οι πωλήσεις στις ΗΠΑ και την Κίνα ήταν ασθενέστερες.

Τον Ιούλιο, μάλιστα, η Volkswagen αναγκάστηκε να αναθεωρήσει προς τα κάτω τις προβλέψεις της για τα έσοδα του 2026. Από αρχική πρόβλεψη για αύξηση έως 3%, πέρασε σε πρόβλεψη που άφηνε ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο πτώσης έως 3%. Το περιθώριο λειτουργικού κέρδους παρέμεινε στον στόχο 4%-5,5%, αλλά αυτό εξακολουθεί να απέχει πολύ από το 9% που θέλει η διοίκηση για το 2030.

Σύμφωνα με το σχέδιο που παρουσίασε η Volkswagen και μετέδωσε το Reuters, τα ευρωπαϊκά εργοστάσια του ομίλου διαθέτουν σήμερα παραγωγική δυναμικότητα για περισσότερα από 500.000 αυτοκίνητα που δεν χρειάζεται η αγορά.

Η εταιρεία θέλει, επομένως, να προσαρμόσει την παραγωγή της στη ζήτηση και στόχος είναι να φτάσει σε περίπου 9 εκατ. οχήματα ετησίως, ενώ παράλληλα θα μειώσει σημαντικά την πολυπλοκότητα της παραγωγής.

Στο πλαίσιο αυτό, η Volkswagen σχεδιάζει να περιορίσει περίπου κατά 50% τον αριθμό των μοντέλων που προσφέρει και να μειώσει κατά περίπου 75% την πολυπλοκότητα των προϊόντων έως το 2035.

Η λογική είναι απλή: λιγότερα μοντέλα, μεγαλύτερες παραγωγικές σειρές, λιγότερες διαφορετικές εκδόσεις και εξαρτήματα και, τελικά, χαμηλότερο κόστος ανά αυτοκίνητο.

Το κόστος για περικοπές

Η εταιρεία εξετάζει εναλλακτικές χρήσεις για τις εγκαταστάσεις, επομένως δεν έχει ανακοινωθεί ότι και τα τέσσερα εργοστάσια θα κλείσουν.

Ωστόσο, το ενδεχόμενο έχει ήδη προκαλέσει νέα σύγκρουση με τους εργαζομένους και την IG Metall, ενώ το κόστος της αναδιάρθρωσης μπορεί να φτάσει τα 16 δισ. ευρώ.

Πληροφορίες του γερμανικού Der Spiegel, αναφέρουν πως η Volkswagen έχει υπολογίσει περίπου 16 δισ. ευρώ για το κόστος των περικοπών θέσεων εργασίας και τις πιθανές αναδιαρθρώσεις των εργοστασίων.

Από αυτά, περίπου 10 δισ. ευρώ αφορούν το κόστος που συνδέεται με τη μείωση του προσωπικού, όπως πρόωρες συνταξιοδοτήσεις, αποζημιώσεις και κοινωνικά προγράμματα.

Άλλα περίπου 6 δισ. ευρώ θα μπορούσαν να απαιτηθούν για τις αλλαγές στα τέσσερα γερμανικά εργοστάσια. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το κόστος υπολογίζεται περίπου στο 1 δισ. ευρώ για τις μονάδες του Emden και του Zwickau και περίπου 2 δισ. ευρώ για καθεμία από τις μονάδες στο Αννόβερο και το Neckarsulm, εφόσον τελικά προχωρήσει η διακοπή της παραγωγής τους.

Σημειώνεται ότι η Volkswagen δεν έχει επιβεβαιώσει επισήμως αυτά τα ποσά.

Πώς έφτασε εδώ

Η ιστορία ξεκίνησε ουσιαστικά τον Δεκέμβριο του 2024. Μετά από εβδομάδες έντονων διαπραγματεύσεων και απεργιακών κινητοποιήσεων, η Volkswagen και τα συνδικάτα κατέληξαν σε συμφωνία για τη μείωση περισσότερων από 35.000 θέσεων εργασίας στη Γερμανία έως το 2030, χωρίς άμεσο κλείσιμο εργοστασίων. Η συμφωνία προέβλεπε επίσης σημαντική μείωση της παραγωγικής δυναμικότητας στη Γερμανία.

Η Volkswagen υπολόγιζε τότε ότι το πακέτο θα μπορούσε να οδηγήσει σε ετήσια εξοικονόμηση περίπου 15 δισ. ευρώ μεσοπρόθεσμα.

Τον Ιούνιο, όπως είχε μεταδώσει το Reuters επικαλούμενο δύο πηγές με γνώση των σχεδίων, η Volkswagen εξέταζε το ενδεχόμενο να ανεβάσει τις περικοπές έως και τις 100.000 θέσεις εργασίας και να κλείσει τέσσερις γερμανικές μονάδες.

Οι πληροφορίες αυτές προκάλεσαν έντονη αντίδραση από τους εργαζομένους, καθώς η διοίκηση και η πλευρά των συνδικάτων είχαν ήδη συμφωνήσει σε ένα σημαντικό πρόγραμμα περικοπών.

Οι μελλοντικοί στόχοι

Οι μετοχές της Volkswagen ενισχύθηκαν σημαντικά μετά την ανακοίνωση, με το Reuters να καταγράφει άνοδο έως περίπου 7,9% στη συνεδρίαση της 3ης Σεπτεμβρίου, καθώς η αγορά θεώρησε ότι ο όμιλος κατάφερε να ξεπεράσει ένα μεγάλο εμπόδιο και να ανοίξει τον δρόμο για την εφαρμογή των περικοπών.

Ωστόσο, οι αναλυτές προειδοποιούν ότι η έγκριση του σχεδίου δεν σημαίνει ότι λύθηκαν τα προβλήματα της Volkswagen.

«Τώρα αρχίζει το δύσκολο κομμάτι», ανέφεραν αναλυτές στο Reuters, καθώς η εταιρεία πρέπει πλέον να αποδείξει ότι οι περικοπές μπορούν πράγματι να μετατραπούν σε υψηλότερα περιθώρια κέρδους.

Ο μεγάλος στόχος είναι το περιθώριο κέρδους να φτάσει στο 9%, καθώς αυτό είναι το λειτουργικό περιθώριο κέρδους που θέλει να πετύχει η Volkswagen μέχρι το 2030.

Η απόσταση από το σημερινό επίπεδο είναι τεράστια, αφού το πρώτο εξάμηνο του 2026 το περιθώριο ήταν μόλις 3,8%, ενώ το 2025 είχε διαμορφωθεί στο 2,8%.

Για να φτάσει στο 9%, η Volkswagen σχεδιάζει έναν συνδυασμό μέτρων: περικοπές προσωπικού, μείωση παραγωγικής δυναμικότητας, λιγότερα μοντέλα, απλούστερη εταιρική δομή, χαμηλότερη πολυπλοκότητα στην παραγωγή και μεγαλύτερη συγκέντρωση στα πιο κερδοφόρα τμήματα της αγοράς.

Παράλληλα, θέλει να ενισχύσει τη θέση της στη Βόρεια Αμερική, να προσαρμόσει τη στρατηγική της στην Κίνα και να αυξήσει τις εξαγωγές προς αναδυόμενες αγορές.

Επένδυση 135 δισ. ευρώ

Παράλληλα με την εξοικονόμηση κόστους, σχεδιάζει να επενδύσει περίπου 135 δισ. ευρώ σε κεφαλαιουχικές δαπάνες και έρευνα και ανάπτυξη την περίοδο 2027-2031.

Ο στόχος είναι τα χρήματα αυτά να κατευθυνθούν σε νέα προϊόντα, τεχνολογία και στην ενίσχυση των brands του ομίλου, ώστε η εταιρεία να αποκτήσει καλύτερη θέση στον ανταγωνισμό με τους Κινέζους κατασκευαστές.