Πετραλιάς: Πρόγραμμα τετραετίας που δεν αφήνει κανέναν έξω

Την πεποίθηση του πως τα κυβερνητικά μέτρα που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ δεν αφήνουν κανέναν πολίτη εκτός κυβερνητικής μέριμνας εξέφρασε ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Θάνος Πετραλιάς.

Συγκεκριμένα, αναφερόμενος στα μέτρα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, ο Θάνος Πετραλιάς εκτίμησε πως η κυβέρνηση έκανε ό,τι μπορούσε στο μέτρο του δυνατού ώστε να μην υπάρχουν αδικημένες κοινωνικές ομάδες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ανακοινώσαμε πιο πολλά μέτρα από πέρσι. Και να πούμε ότι ένα πρόγραμμα τετραετίας δεν μπορεί να αφήσει κανέναν έξω. Εκ των πραγμάτων έπρεπε να συμπεριλαμβάνονται στα μέτρα όλες οι κοινωνικές ομάδες και θα ήταν λάθος αν είχαμε μόνο επιχειρήσεις και δεν είχαμε συνταξιούχους ή είχαμε μόνο συνταξιούχους και δημοσίους υπαλλήλους και δεν είχαμε επιχειρήσεις», δήλωσε χαρακτηριστικά σε συνέντευξη που παραχώρησε στην «Ημερησία».

Απαντώντας σχετικά με τα παράπονα των πολιτών για την δύσκολη οικονομική πραγματικότητα που βιώνουν, ο Θάνος Πετραλιάς υποστήριξε ότι «πραγματικά έχει γίνει η βέλτιστη δυνατή κατανομή έτσι ώστε να πάρουν όλες οι κοινωνικές ομάδες το μέγιστο δυνατό και να ικανοποιηθούν τα βασικά τους αιτήματα».

Έκανε λόγο για άσκηση ακριβείας και βέλτιστης κατανομής, η οποία ακολουθεί και τον πληθυσμό κάθε κοινωνικής ομάδας, ενώ ανέφερε ότι «έχει γίνει όσο το δυνατόν πιο δίκαιη κατανομή» και τα μέτρα που έχουν εξαγγελθεί είναι «για το σύνολο του πληθυσμού».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο δημοσιονομικού χώρου προκειμένου να «στριμωχτούν» κάποια ακόμα μέτρα ελάφρυνσης, απέφυγε να κλείσει εντελώς την πόρτα αλλά δήλωσε πως «για το 2027 και το 2028 αυτά είναι τα μέτρα και αυτός είναι ο προγραμματισμός».

Ο Θάνος Πετραλιάς αναφέρθηκε και στα πυρά της αντιπολίτευσης περί ελλιπών μέτρων που δεν προσφέρουν ουσιαστική βοήθεια, τόνισε ότι «το να δίνεις 400 και 500 εκατομμύρια ανά κοινωνική ομάδα, συγγνώμη, δεν είναι λίγα. Αυτά τα λεφτά, 2,2 δισ. πακέτο μέτρων δεν έχουν δοθεί από το 2010. Ποτέ. Καμία χρονιά. Τα 500 εκατ. ανά κοινωνική ομάδα, συγγνώμη, δεν είναι λίγα. Είναι αρκετά για όλους».

Παράλληλα, δήλωσε ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα έχουν συνολική ελάφρυνση 570 εκατ. ευρώ, που θα αντισταθμίσει τη συνολική φορολογική επιβάρυνση από τα τεκμήρια

«Κάνουμε λοιπόν το εξής: Αφήνουμε μόνο τον κατώτατο μισθό ως τεκμήριο και καταργούμε τις δύο προσαυξήσεις που δημιουργούσαν τις μεγάλες φορολογικές επιβαρύνσεις. Αυτό έχει ένα κόστος 170 εκατομμύρια ενώ οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα έχουν για το φετινό εισόδημα 400 εκατομμύρια λιγότερους φόρους, λόγω της φορολογικής μεταρρύθμισης που κάναμε από τις αρχές του 2026. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα τη δουν την ελάφρυνση αυτή στις δηλώσεις που θα ανοίξουν το Μάρτιο.

Μιλάμε για συνολική φορολογική ελάφρυνση 570 εκατ. ευρώ. Και για πρώτη φορά οι ελεύθεροι επαγγελματίες με παιδιά θα δουν μείωση στο φόρο. Αυτή η ελάφρυνση φόρου αντισταθμίζει πλήρως τη συνολική φορολογική επιβάρυνση που είχαν οι ελεύθεροι επαγγελματίες από τα τεκμήρια».