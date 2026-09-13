Λαγκάρντ: Η ανάπτυξη δεν είναι «χαμένη υπόθεση» για την Ευρώπη – Η πρόβλεψη για τον πληθωρισμό

Η οικονομική ανάπτυξη «δεν είναι χαμένη υπόθεση» για την Ευρώπη, υπογράμμισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), Κριστίν Λαγκάρντ, καλώντας παράλληλα σε «ρωμαλέα και ταχεία αντίδραση» για την ενίσχυση της παραγωγικότητας στις χώρες της Ευρωζώνης.

Οι επισημάνσεις της Λαγκάρντ για τις προοπτικές της ευρωπαϊκής οικονομίας έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία η ΕΚΤ βρίσκεται αντιμέτωπη με την ανάγκη να στηρίξει την οικονομική δραστηριότητα και την παραγωγικότητα και, από την άλλη πλευρά έχει να αντιμετωπίσει την επιμονή των πληθωριστικών πιέσεων που περιορίζει τα περιθώρια άσκησης πιο χαλαρής νομισματικής πολιτικής.

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«Στην Ευρώπη έχουμε ταλέντα, καλό μορφωτικό επίπεδο και δυνατότητα αποταμίευσης, αλλά δεν καταφέρνουμε να κινητοποιήσουμε όλα αυτά τα στοιχεία», δήλωσε χαρακτηριστικά η Λαγκάρντ σε συνέντευξή της στη γαλλική εφημερίδα Ouest-France και πρόσθεσε ότι είναι εύλογο να τίθεται το ζήτημα του δημογραφικού σε μια ήπειρο που γερνάει, όπως η Ευρώπη. Τόνισε πως αυτό αφορά και το οικονομικό πεδίο και μπορεί να λυθεί μέσω της βελτίωσης παραγωγής.

«Ακόμη και με λιγότερο εργατικό δυναμικό, αν είμαστε πιο αποτελεσματικοί, θα επιτύχουμε ανάπτυξη», τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι η Ευρώπη δεν βρίσκεται μπροστά σε μια «χαμένη υπόθεση».

Ωστόσο, όπως σημείωσε, απαιτούνται πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση. «Νομίζω ότι η αμερικανική πολιτική, που άλλαξε δραματικά τα τελευταία χρόνια, πρέπει να μας ωθήσει σε ρωμαλέα και ταχεία αντίδραση», δήλωσε η επικεφαλής της ΕΚΤ, χωρίς να κρύψει τον προβληματισμό της για τις πληθωριστικές πιέσεις

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Η ΕΚΤ αύξησε την Πέμπτη τα βασικά επιτόκια, σε μια προσπάθεια να περιορίσει τον πληθωρισμό, ο οποίος «αναμένεται να παραμείνει καθαρά πιο πάνω από τον στόχο για παρατεταμένη περίοδο». Η απόφαση, ωστόσο, αυξάνει το κόστος των πιστώσεων για την αγορά ακινήτων, τα επιχειρηματικά δάνεια, αλλά και τη χρηματοδότηση του δημόσιου χρέους.

«Η αποστολή της ΕΚΤ είναι να εγγυάται τη σταθερότητα των τιμών», δήλωσε η Λαγκάρντ, υπενθυμίζοντας ότι στόχος είναι ο πληθωρισμός να διαμορφώνεται στο 2% μεσοπρόθεσμα. Σήμερα, ωστόσο, βρίσκεται στο 3,3% στην Ευρωζώνη, εξέλιξη που, όπως εξήγησε, αποτελεί «μεγάλο σοκ».

Το σοκ αυτό συνδέεται με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και την καταστροφή δυνατοτήτων διύλισης υδρογονανθράκων, «ιδίως στη Ρωσία». Η Κριστίν Λαγκάρντ εκτίμησε ότι η διάρκεια του πληθωριστικού σοκ θα είναι «πιθανόν πιο μακρά» από ό,τι είχε αρχικά υπολογιστεί.