Αύξηση 22,2% στον όγκο της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας τον Δεκέμβριο 2025

Αύξηση 22,2% σημειώθηκε στον όγκο της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας τον Δεκέμβριο πέρυσι, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ που αναρτήθηκαν σήμερα (27.3.2026).

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για την οικοδομική δραστηριότητα, τον Δεκέμβριο του 2025 εκδόθηκαν 2.936 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 688.271 m2 επιφάνειας και 3.308.282 m3 όγκου, με αποτέλεσμα να καταγραφεί αύξηση κατά 1,8% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 1,5% στην επιφάνεια και κατά 22,2% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024.

Στο σύνολο του 2025, η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα εμφανίζει μείωση κατά 2,4% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 9,4% στην επιφάνεια και κατά 2,4% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2024.