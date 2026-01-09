ΔΕΣΦΑ: Αυξάνεται η ζήτηση για φυσικό αέριο τα επόμενα χρόνια

Αυξημένη ζήτηση για φυσικό αέριο αναμένει ο ΔΕΣΦΑ στη χώρα μας στο εξής, καθώς εκτιμά ότι θα βρεθεί φέτος στα 6 δισ. κ.μ. και θα ενισχυθεί στα 7,1 δισ. κ.μ. ως το 2033.

Παράλληλα, ο ΔΕΣΦΑ προβλέπει σημαντική άνοδο και των εξαγωγών αερίου που αναμένεται να φτάσουν φέτος τα 1,3 – 3,8 δισ. κ.μ. και τα 1,9 – 3,5 δισ. το έτος 2035. Αυτό, άλλωστε, είναι το αποτέλεσμα των μεγάλων συμφωνιών που έκλεισαν το 2025 για το υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) και τον Κάθετο Διάδρομο μεταξύ ελληνικών, βαλκανικών και αμερικανικών ομίλων.

Ο ΔΕΣΦΑ δημοσίευσε σχετική έκθεση, όπου αναφέρεται και επιμέρους στο κάθε σκέλος της εγχώριας ζήτησης. Όσον αφορά τη χρήση αερίου για την ηλεκτροπαραγωγή, εκτιμά ότι θα κορυφωθεί στα 4,5 δισ. κ.μ. το 2032 και θα παραμείνει εκεί ως το 2035.

Στην περίπτωση των δικτύων διανομής, η ζήτηση υπολογίζεται στο 1,4 δισ. κ.μ. για φέτος και σε βάθος χρόνου στο 1,7 δισ. κ.μ. στα μέσα της επόμενης δεκαετίας, δεδομένων των επενδύσεων που γίνονται για επέκταση της κάλυψης σε νέες περιοχές της χώρας.