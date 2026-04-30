Η ΕΚΤ αναβάλει την αύξηση των επιτοκίων – Ροκανίζει το χρόνο για να υπολογίσει καλύτερα το ρίσκο του πολέμου

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αναμένεται να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια σήμερα Πέμπτη (30.4.2026), καθώς συνεχίζει να αξιολογεί την αντίδρασή της στις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν.

Παρά το γεγονός ότι το αυξανόμενο κόστος ενέργειας λόγω του πολέμου ωθεί τον πληθωρισμό στην ευρωζώνη πολύ πάνω από τον στόχο, η ΕΚΤ θα διατηρήσει το επιτόκιο καταθέσεων στο 2% -όπου βρίσκεται από τον Ιούνιο του 2025- σύμφωνα με ομόφωνη δημοσκόπηση οικονομολόγων.

Με τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου να καταγράφουν ράλι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής επικεντρώνονται στις μεσοπρόθεσμες συνέπειες της κρίσης, οι οποίες παραμένουν λιγότερο σαφείς. Η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι η «διπλή αβεβαιότητα» γύρω από τη διάρκεια του σοκ και το εύρος του αντικτύπου του συνηγορεί υπέρ της ανάγκης για περισσότερα δεδομένα σηματοδοτώντας ότι η ΕΚΤ δεν βιάζεται να δράσει.

Αυτό ισχύει και για τις άλλες μεγάλες κεντρικές τράπεζες του κόσμου. Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Federal Reserve) διατήρησε το κόστος δανεισμού την Τετάρτη (29.4.2026) και η Τράπεζα της Αγγλίας είναι πιθανό να ακολουθήσει σήμερα.

Στην ΕΚΤ, αυτή η στάση υπομονής δεν θα διαρκέσει, σύμφωνα με οικονομολόγους και χρηματιστές που προβλέπουν αύξηση 25% στη συνεδρίαση του Ιουνίου. Οι αγορές τώρα προεξοφλούν πλήρως δύο επιπλέον αυξήσεις μετά από αυτήν πριν από το τέλος του έτους. Η Λαγκάρντ είναι βέβαιο ότι θα αντιμετωπίσει ερωτήματα σχετικά με την πορεία της νομισματικής πολιτικής σε συνέντευξη Τύπου στις 2:45 μ.μ., μισή ώρα μετά την ανακοίνωση της απόφασης για τα επιτόκια του ευρώ.

Στελέχη της ΤτΕ αναφέρουν ότι ακόμη και μετά από δύο μήνες εχθροπραξιών είναι πολύ νωρίς για να εξαχθούν οριστικά συμπεράσματα για τα επιτόκια, αν και ορισμένοι -συμπεριλαμβανομένου του προέδρου της Bundesbank, Χοακίμ Νάγκελ – έχουν επιμείνει ότι δεν πρέπει να αποκλειστεί κανένα αποτέλεσμα τον Απρίλιο.

Η αβεβαιότητα σχετικά με το εάν μια εύθραυστη εκεχειρία μπορεί να μετατραπεί σε διαρκή ειρήνη και σχετικά με τη ζημιά στον πληθωρισμό και την ανάπτυξη που έχει ήδη προκληθεί, κρατά την ιδέα μιας αύξησης των επιτοκίων στο τραπέζι των συζητήσεων για αργότερα.

Εάν το σοκ οδηγήσει σε μια μεγάλη, αν και όχι πολύ επίμονη υπέρβαση του στόχου 2% για τον πληθωρισμό, θα μπορούσε να δικαιολογηθεί κάποια μετρημένη προσαρμογή της πολιτικής, σύμφωνα με στελέχη της ΕΚΤ.

Οι αξιωματούχοι της ΕΚΤ λένε ότι η οικονομία βρίσκεται αυτή τη στιγμή κάπου μεταξύ του βασικού σεναρίου της ΕΚΤ και ενός δυσμενούς σεναρίου που περιγράφεται στις προβλέψεις του Μαρτίου, το οποίο προβλέπει κορύφωση του πληθωρισμού στο 4,2%.

Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στην Λαγκάρντ που πιθανολογείται να τονίσει ότι η ΕΚΤ είναι σε καλή θέση αλλά θα περιμένει και θα δει πώς θα αντιδράσει.