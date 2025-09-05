ΔΕΘ 2025: Σενάρια για κατάργηση ΕΝΦΙΑ σε χωριά και οικισμούς – Πού κλειδώνει η μείωση του φορολογικού συντελεστή στην κλίμακα 10.000 – 20.000 ευρώ

Ο χρόνος πλέον μετρά αντίστροφα για τις ανακοινώσεις του πακέτου μέτρων από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, και οι τελευταίες πληροφορίες κάνουν λόγο για μέτρα – έκπληξη, όπως η κατάργηση του ΕΝΦΙΑ στα χωριά, αλλά και μια «γενναία» παρέμβαση στις μεσαίες φορολογικές κλίμακες.

Σε ό,τι αφορά τον ΕΝΦΙΑ, πέραν όλων των άλλων μέτρων φοροελαφρύνσεων τα οποία δείχνουν να κλειδώνουν, ανεπιβεβαίωτα σενάρια κάνουν λόγο πως από το βήμα της ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ανακοινώσει την κατάργησή του για περιοχές με λιγότερους από 1.500 κατοίκους, μία κίνηση με πολλαπλές στοχεύσεις.

Ας υπενθυμίσουμε, πως ο ΕΝΦΙΑ (αν και πολλάκις στη δημόσια σφαίρα έχει ζητηθεί η κατάργησή του καθώς πρόκειται για έναν μνημονιακό φόρο) και άλλες φορές έχει συμπεριληφθεί σε μέτρα στοχευμένης στήριξης συγκεκριμένων περιοχών. Για παράδειγμα, από πέρυσι «τρέχει» τριετής καθολική απαλλαγή για τους κατοίκους του Σουφλίου Έβρου, μιας περιοχής, δηλαδή, έντονης «εθνικής» σημασίας αλλά και σε δημογραφική κρίση.

Και στην περίπτωση της κατάργησης του ΕΝΦΙΑ στα χωριά και στους οικισμούς κάτω των 1.500 κατοίκων (εφόσον επιβεβαιωθούν τα σενάρια) η στόχευση της κυβέρνησης είναι πολυσήμαντη:

Αποτελεί ένα μέτρο ελάφρυνσης για χιλιάδες Έλληνες που διαμένουν σε αυτές τις περιοχές, στο πλαίσιο πάντα της λογικής του «πακέτου ΔΕΘ» για μείωση των άμεσων φορολογικών βαρών των πολιτών. Συνιστά ένα μέτρο με αξία σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση του δημογραφικού στην περιφέρεια, καθώς παρέχει οικονομικό κίνητρο σε κατοίκους σε ακριτικά και απομακρυσμένα σημεία της Ελλάδας, στο να μην εγκαταλείψουν τις εστίες τους ή ακόμα και να μετακομίσουν εκεί, δίνοντας μεγαλύτερη άνεση σε ζευγάρια και οικογένειες στο να αποκτήσουν παιδιά και να μην ερημώσουν τα ελληνικά χωριά. Τέλος, η μείωση του ΕΝΦΙΑ σε αυτή την περίπτωση (αλλά και σε κάθε άλλη αντίστοιχη επιμέρους απόφαση έχει ληφθεί κατά περιόδους) λειτουργεί και ως ένα μέτρο στεγαστικής πολιτικής, καθώς μειώνοντας τους φόρους στα ακίνητα δίνεται το περιθώριο στους ιδιοκτήτες να μειώσουν το κόστος ενοικίασης.

Πού θα «κλειδώσει» ο συντελεστής για την κλίμακα εισοδήματος 10.000 – 20.000 ευρώ

Μέχρι στιγμής, οι διαρροές «δείχνουν» προς ένα κορμό φορολογικών μέτρων, τα οποία, κατά τα φαινόμενα έχουν κλειδώσει ως σχεδόν «σίγουρα» και αναμένεται να ανακοινωθούν από τον πρωθυπουργό.

Σε αυτά περιλαμβάνονται:

Aύξηση του αφορολόγητου για οικογένειες με παιδιά

Νέα φορολογική κλίμακα για τα εισοδήματα μισθωτών και συνταξιούχων

«Κούρεμα» των τεκμηρίων διαβίωσης

Εισαγωγή ενδιάμεσου συντελεστή για την φορολόγηση εισοδημάτων από ενοίκια

Επέκταση της μείωσης του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος για ελεύθερους επαγγελματίες

Ειδικά σε ό,τι αφορά τις κλίμακες για μισθωτούς και συνταξιούχους, όπως αποκάλυψε ο Νίκος Ευαγγελάτος στο MEGA, στο τραπέζι βρίσκεται σενάριο για μείωση του φορολογικού συντελεστή στην κλίμακα 10.000 – 20.000 ευρώ, ο οποίος σήμερα ανέρχεται σε 22%. Σύμφωνα με τα ίδια σενάρια, η κυβέρνηση εξετάζει μία μείωση της τάξης ακόμα και τριών μονάδων.

Το όφελος, μάλιστα, δεν θα προκύψει μόνο για όσους έχουν εισόδημα 10.000 – 20.000 ευρώ, αλλά για την πλειοψηφία των φορολογουμένων οι οποίοι έχουν εισόδημα άνω των 10.000 ευρώ.