Δημόσια ακίνητη περιουσία: 77.000 ακίνητα και 194.787 ΚΑΕΚ – Πόσα ακίνητα είναι διαθέσιμα και ποιοι φορείς έχουν τα περισσότερα

Δήμοι, κρατικοί φορείς, ασφαλιστικά ταμεία, πανεπιστήμια και οργανισμοί διαθέτουν δεκάδες χιλιάδες ακίνητα, γήπεδα και κτίρια, χωρίς ωστόσο να υπάρχει μία ενιαία μονάδα μέτρησης για την ακίνητη περιουσία του δημοσίου, ώστε να καταγράφεται το σύνολό της αφού αριθμοί όπως τα περίπου 77.000 ακίνητα της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ) δεν είναι άμεσα συγκρίσιμοι με τα 194.787 μοναδικά ΚΑΕΚ των Δήμων.

Με τη στεγαστική πίεση να καθιστά σχεδόν επιβεβλημένη την καταγραφή της ακίνητης περιουσίας του δημοσίου, το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι μόνο πόσα περιουσιακά στοιχεία διαθέτει ένας φορέας, αλλά πόσα από αυτά είναι πραγματικά διαθέσιμα, σε ποια κατάσταση βρίσκονται και για ποια χρήση είναι κατάλληλα.

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Η BluPeak Estate Analytics επιδίωξε να αναδείξει τους μεγαλύτερους ιδιοκτήτες στο δημόσιο τομέα της χώρας, με τη σύγκριση να γίνεται σε δύο επίπεδα:

εξετάζεται το δημοσιευμένο μέγεθος του χαρτοφυλακίου κάθε φορέα, με σαφή αναφορά στη μονάδα μέτρησης.

όπου υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία ΚΑΕΚ, μπορεί να γίνει ξεχωριστή σύγκριση σε κοινή κτηματολογική βάση.

Τα στοιχεία

Τα μεγέθη που παρουσιάζονται δείχνουν κυρίως την κλίμακα του χαρτοφυλακίου κάθε φορέα και δεν αποτελούν μία ομοιογενή κατάταξη. Κι αυτό γιατί ένα ακίνητο μπορεί να αντιστοιχεί σε περισσότερα από ένα ΚΑΕΚ, ένα ΚΑΕΚ μπορεί να συνδέεται με περισσότερα εμπράγματα δικαιώματα, ενώ ένα γήπεδο μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερα από ένα κτίρια.

Για παράδειγμα, στους Δήμους, η επεξεργασία βασίζεται σε 194.787 μοναδικά ΚΑΕΚ. Αντίθετα, άλλοι δημόσιοι φορείς δημοσιεύουν αριθμό ακινήτων, κτιρίων, γηπέδων ή δικαιωμάτων και όχι απαραίτητα μοναδικούς κτηματολογικούς αριθμούς.

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Επομένως, αριθμοί όπως τα περίπου 77.000 ακίνητα της ΕΤΑΔ δεν είναι άμεσα συγκρίσιμοι με τα 194.787 μοναδικά ΚΑΕΚ των Δήμων. Αντίστοιχα, τα 4.814 κτίρια και τα 3.638 γήπεδα ΟΣΕ και ΓΑΙΑΟΣΕ δεν μπορούν να αθροιστούν μηχανικά με τα ΚΑΕΚ άλλων φορέων.