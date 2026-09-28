Η ΑΑΔΕ έχει σχέδιο για να «φρενάρει» τις ελληνοποιήσεις σε κρέας και γάλα – Ανάχωμα και στην ακρίβεια της φέτας

Ένα πιο αυστηρό σύστημα ηλεκτρονικής ιχνηλάτησης γάλακτος και κρέατος επιχειρεί να δημιουργήσει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με σκοπό να περιορίσει τις ελληνοποιήσεις και τις παραπλανητικές επισημάνσεις προϊόντων ως ελληνικών την στιγμή που για την παραγωγή τους έχουν χρησιμοποιηθεί εισαγόμενες πρώτες ύλες.

Το νέο πλαίσιο για τον έλεγχο παραγωγής κρέατος και γάλατος που φέρεται να ετοιμάζει η ΑΑΔΕ βρίσκεται προ των πυλών με προτεραιότητα να δίνεται στα ευπαθή προϊόντα και πιο συγκεκριμένα στην τιμολόγηση της σκόνης γάλακτος.

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Το σύστημα ιχνηλάτησης

Στο σύστημα ηλεκτρονικής ιχνηλάτησης βασικό ρόλο θα διαδραματίζουν το ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής αλλά και το σύστημα «Άρτεμις 2», το οποίο αναμένεται να λειτουργήσει σύντομα. Σκοπός του νέου μηχανισμού είναι να τεθεί σε εφαρμογή μια συνεχής ηλεκτρονική αλυσίδα καταγραφής, από τον στάβλο έως τη βιομηχανία και έπειτα στο τελικό προϊόν.

Μέσω αυτής της διαδικασίας θα εξετάζονται η ποσότητα γάλακτος που εισέρχεται προς επεξεργασία στη μεταποιητική μονάδα και οι ποσότητες των προϊόντων που τίθενται προς πώληση, όπως το γάλα και το γιαούρτι. Η αντιστοίχιση θα γίνεται στη βάση πρωτοκόλλων που θα συνδέουν την ποσότητα της πρώτης ύλης με το παραγόμενο τελικό προϊόν.

«Όλα τα προϊόντα που θα φεύγουν από τον παραγωγό θα έχουν ηλεκτρονικό barcode, θα ανεβαίνουν στη βάση δεδομένων και θα γίνεται σύγκριση πόσους κωδικούς έβγαλε η μεταποιητική μονάδα σε σχέση με την ποσότητα ελληνικού γάλακτος που εισήγαγε», σημείωσε σε δημοσιογραφική συνάντηση, σύμφωνα με το ΑΜΕ – ΑΠΕ, ο Χρήστος Τσοπάνος, προσθέτοντας ότι «στόχος είναι το ελληνικό γάλα να αναγράφεται ως τέτοιο και το εισαγόμενο να φέρει την ένδειξη “ΕΕ”».

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Το ίδιο πλαίσιο ελέγχου οργανώνεται και για το κρέας, καθώς σχεδόν το 85% του κρέατος που καταναλώνεται στη χώρα είναι εισαγόμενο.

Η ΑΑΔΕ φέρεται να έχει θέσει στόχο η φόρμα να είναι έτοιμη έως τα Χριστούγεννα.

Ανατιμήσεις στη φέτα

Σημειώνεται ότι η τιμή του πρόβειου γάλακτος αγγίζει σχεδόν τα 1,90 ευρώ το κιλό, με την παραγωγή να έχει μειωθεί κατά 40.000 τόνους σε σχέση με το επτάμηνο του 2025 ( 540.000 τόνοι το φετινό επτάμηνο έναντι 580.000 πέρσι), την ίδια στιγμή που η ζήτηση αυξάνεται διαρκώς.

Η εξέλιξη αυτή επηρεάζει και το κόστος παραγωγής της φέτας, καθώς το πρόβειο γάλα αποτελεί τη πρώτη ύλη διαμόρφωσής της. Εν όψει του αυξημένου κόστους παραγωγής, η τιμή της φέτας ενδέχεται να αγγίξει τα 15-16 ευρώ το κιλό ακόμη και στη χονδρική, ενώ αυτή τη στιγμή κυμαίνεται στα 12-13 ευρώ.