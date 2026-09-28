Οδικές μεταφορές: Αύξηση 6,7% του βάρους των φορτίων που διακινήθηκαν στην Ελλάδα το α’ τρίμηνο

Αύξηση 6,7% του βάρους των φορτίων/εμπορευμάτων που διακινήθηκαν με φορτηγά οχήματα ταξινομημένα στην Ελλάδα σημειώθηκε το α’ τρίμηνο του 2026, σε σχέση με το α’ τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ.

Ειδικότερα, σε 54,12 εκατ. τόνους ανήλθε το βάρος των φορτίων που διακινήθηκαν το α’ τρίμηνο του 2026 με φορτηγά εθνικών και διεθνών μεταφορών, έναντι 50,74 χιλιάδων τόνων την αντίστοιχη χρονική περίοδο του 2025, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ. Τα τονοχιλιόμετρα ανήλθαν σε 4,9 δις το α’ τρίμηνο του 2026, σημειώνοντας αύξηση 3,5% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2025 οπότε είχαν ανέλθει σε 4,7 δις.

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Όσον αφορά τις οδικές εμπορευματικές μεταφορές, αναφορικά με τον τύπο φορτίου με τόπο φόρτωσης την Ελλάδα (είδος συσκευασίας μεταφοράς εμπορευμάτων), από την άποψη του βάρους των μεταφερθέντων φορτίων το α’ τρίμηνο του 2026 έναντι του α’ τριμήνου του 2025 η μεγαλύτερη αύξηση παρατηρείται στην κατηγορία «Κινητές, αυτοκινούμενες μονάδες» κατά 107,8%, ενώ η μεγαλύτερη μείωση παρατηρείται στην κατηγορία «Εμπορευματοκιβώτια» κατά 47%.

Ανάλογη εικόνα καταγράφεται και στα τονοχιλιόμετρα, όπου η μεγαλύτερη αύξηση παρατηρείται στην κατηγορία «Κινητές, αυτοκινούμενες μονάδες» κατά 151,2%, ενώ αντίστοιχα η μεγαλύτερη μείωση παρατηρείται στην κατηγορία «Εμπορευματοκιβώτια» κατά 47,9%.