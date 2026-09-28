Επιπλωμένα 2 στα 5 ακίνητα που βγαίνουν για ενοικίαση στην Αθήνα – Άλμα +53% στις τιμές

Νέα δεδομένα φαίνεται ότι διαμορφώνονται στην αγορά ακινήτων, με τις επιπλωμένες κατοικίες που διατίθενται προς ενοικίαση να αυξάνονται σταθερά, ξεπερνώντας το 40% στον Δήμο Αθηναίων, δίνοντας κίνητρο στους ιδιοκτήτες για ακόμη υψηλότερες τιμές.

Τα επιπλωμένα ακίνητα εμφανίζουν στις περισσότερες συγκρίσεις των αγγελιών υψηλότερες ζητούμενες τιμές ανά τ.μ. που μπορεί να φτάσουν και το 53%, όπως προκύπτει από την ανάλυση της ReDataset με βάση τις αγγελίες ενοικίασης κατοικιών που αναρτήθηκαν εντός του 2026.

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Από την ανάλυση των αγγελιών σε τρεις περιφερειακές ενότητες της Αττικής (Κεντρικός, Βόρειος και Νότιος Τομέας), όπου εξετάστηκε η αγορά ως προς την περιοχή, την επιφάνεια και τον τύπο του ακινήτου, προκύπτει ότι η επίπλωση δεν εμφανίζεται με την ίδια συχνότητα σε όλες τις κατηγορίες, ενώ τα επιπλωμένα ακίνητα καταγράφουν υψηλότερες ζητούμενες τιμές σε κάθε περιοχή, μέγεθος και τύπο κατοικίας.

40,2% οι επιπλωμένες κατοικίες στην Αθήνα

Η παρουσία επιπλωμένων κατοικιών διαφέρει αισθητά από περιοχή σε περιοχή. Στον Δήμο Αθηναίων, το 40,2% των κατοικιών της ανάλυσης προσφέρεται επιπλωμένο. Στην Κηφισιά το αντίστοιχο ποσοστό είναι περίπου 1 στα 5 ακίνητα, ενώ το χαμηλότερο ποσοστό μεταξύ των δήμων που εξετάστηκαν καταγράφεται στο Γαλάτσι, στο 15,5%. Οι αποκλίσεις εμφανίζονται ακόμη και μεταξύ δήμων της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας. Στον Κεντρικό Τομέα Αθηνών, το ποσοστό φτάνει το 53,3%.

Με άλλα λόγια, περισσότερα από 1 στα 2 ακίνητα αυτής της επιφάνειας προσφέρονται επιπλωμένα. Από την άλλη, καθώς αυξάνεται η επιφάνεια, το ποσοστό επίπλωσης τείνει γενικά να μειώνεται.

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Οι μικρότερες κατοικίες φαίνεται ότι κατέχουν τη μερίδα του λέοντος, καθώς και στις τρεις περιφερειακές ενότητες, οι κατοικίες 20-40 τ.μ. εμφανίζουν το υψηλότερο ποσοστό επίπλωσης.

Αυξημένες τιμές

Ωστόσο, αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η διαφοροποίηση δεν περιορίζεται στο πόσα ακίνητα προσφέρονται επιπλωμένα αλλά και στην τιμή που προσφέρονται. Σε όλες τις περιοχές που εξετάστηκαν, τα επιπλωμένα ακίνητα εμφανίζουν υψηλότερη διάμεση ζητούμενη τιμή ανά τ.μ. σε σχέση με τα μη επιπλωμένα. Η διαφορά κυμαίνεται από +13% έως +35%.

Η μεγαλύτερη απόκλιση καταγράφεται στο Μαρούσι, όπου η διάμεση ζητούμενη τιμή των επιπλωμένων κατοικιών είναι 35% υψηλότερη από εκείνη των μη επιπλωμένων.

Το ίδιο φαίνεται ότι ισχύει και στα ακίνητα μεγαλύτερης επιφάνειας. Η μεγαλύτερη διαφορά εντοπίζεται στις κατοικίες 80-100 τ.μ. του Βόρειου Τομέα Αθηνών, όπου η διάμεση ζητούμενη τιμή ανά τ.μ. των επιπλωμένων είναι 32% υψηλότερη από των μη επιπλωμένων.

Οι μεγαλύτερες αποκλίσεις της συγκεκριμένης ανάλυσης εμφανίζονται κυρίως στον Βόρειο και τον Νότιο Τομέα. Στις μονοκατοικίες του Νότιου Τομέα, οι επιπλωμένες κατοικίες εμφανίζουν διάμεση ζητούμενη τιμή ανά τ.μ. 53% υψηλότερη από τις μη επιπλωμένες.

Σχεδόν σε κάθε τύπο ακινήτου που εξετάστηκε, τα επιπλωμένα εμφανίζονται ακριβότερα. Υπάρχουν όμως και εξαιρέσεις, γεγονός που υπογραμμίζει ότι η σχέση μεταξύ επίπλωσης και τιμής δεν είναι ίδια σε όλες τις επιμέρους αγορές.