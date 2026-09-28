Άλμα στην οικοδομή: Αύξηση 21,8% στις άδειες και 25,2% στην επιφάνεια τον Ιούνιο

Κατά 22,7% αυξήθηκε ο όγκος της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας τον Ιούνιο του 2026, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

Ειδικότερα, τον συγκεκριμένο μήνα εκδόθηκαν 3.083 οικοδομικές άδειες, σημειώνοντας αύξηση 22,7% στον όγκο της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας. Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, αυτές οι οικοδομικές άδειες αντιστοιχούν σε 698.412 m2 επιφάνειας και 3.119.019 m3 όγκου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παρουσιάζοντας αύξηση κατά 21,8% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 25,2% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 22,7% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Την περίοδο Ιουλίου 2025- Ιουνίου 2026, η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα εμφανίζει αύξηση κατά 10,4% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 14,6% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 20% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Ιουλίου 2024- Ιουνίου 2025.