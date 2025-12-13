Δημόσιο Χρέος: Κάτω από το 140% του ΑΕΠ μέσα στο 2026

Παρά τη σημαντική αποκλιμάκωση του Δημοσίου Χρέους, που το 2026 αναμένεται να υποχωρήσει κάτω από το 140% του ΑΕΠ για πρώτη φορά μετά από 15 χρόνια, το κόστος εξυπηρέτησής του εξακολουθεί να βαραίνει τον Προϋπολογισμό.

Συγκεκριμένα, οι τόκοι παραμένουν υψηλοί σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρωζώνη παρά τους ευνοϊκούς όρους δανεισμού και τη μείωση του χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ.

Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το 2024 η Ελλάδα δαπάνησε το 3,5% του ΑΕΠ για τόκους, όταν ο μέσος όρος στην Ευρωζώνη ήταν 1,9%. Το 2025 η σχετική δαπάνη αναμένεται να υποχωρήσει στο 3,3%, ενώ στη ζώνη του ευρώ θα φτάσει στο 2%. Τη διετία 2026-2027 οι πληρωμές τόκων θα κινούνται μεταξύ 3,1% και 3,2%, έναντι 2,1%-2,2% στην Ευρωζώνη.

Αντίστοιχα, οι αμυντικές δαπάνες έχουν μειωθεί σταδιακά, από 2,7% του ΑΕΠ το 2021 σε 2,2% το 2023.

Το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο επισημαίνει ότι «απαιτείται διαρκής επαγρύπνηση λόγω του υψηλού επιπέδου χρέους, που παραμένει το υψηλότερο στην ΕΕ και υπερβαίνει κατά πολύ τον στόχο του 60% του ΑΕΠ του Συμφώνου Σταθερότητας».

Η αποκλιμάκωση του χρέους αναμένεται να συνεχιστεί όλη τη δεκαετία, με το ποσοστό της Γενικής Κυβέρνησης να μειώνεται από 154,2% του ΑΕΠ το 2024 στο 145,9% το 2026 και στο 119% το 2029. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθοριστικοί παράγοντες είναι η ισχυρή ανάπτυξη (3,3 ποσοστιαίες μονάδες), η αύξηση του πρωτογενούς πλεονάσματος (2,9 ποσοστιαίες μονάδες) και η διαφορά μεταξύ επιτοκίου δανεισμού και ρυθμού ανάπτυξης του ονομαστικού ΑΕΠ (snowball effect) κατά 5,3 ποσοστιαίες μονάδες.

Ωστόσο, όπως σημειώνει το Δημοσιονομικό Συμβούλιο, η θετική σχέση μεταξύ ανάπτυξης και επιτοκίων δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένη. Τα επιτόκια παραμένουν χαμηλά μόνο εφόσον η δημοσιονομική πολιτική είναι προσεκτική διαφορετικά αυξάνεται το κόστος δανεισμού, πλήττεται η εμπιστοσύνη των αγορών και επιβραδύνεται η ανάπτυξη.

Με περίπου το 70% του χρέους να ανήκει σε ευρωπαϊκούς θεσμούς και να αποπληρώνεται έως το 2070, η αναλογία χρέους που κατέχεται από ιδιώτες αναμένεται να αυξηθεί. Για να διατηρηθεί η σταθερότητα και να μην αυξηθεί υπερβολικά το νέο ιδιωτικό χρέος, απαιτούνται πρωτογενή πλεονάσματα, καθιστώντας τη δημοσιονομική πολιτική προληπτική και σταθερά προσανατολισμένη στη μείωση του χρέους.