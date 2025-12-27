Δημόσιο χρέος: Στόχος η εξόφληση του πρώτου μνημονίου έως το 2031 και μείωση του κόστους δανεισμού

Με βασικό στόχο την ταχύτερη αποπληρωμή των ακριβών διμερών δανείων προς τις χώρες της ευρωζώνης, (πρώτο μνημόνιο) έως το 2031 -10 χρόνια νωρίτερα από την αρχικά προβλεπόμενη λήξη το 2041- η χώρα προχώρησε στις 15 Δεκεμβρίου σε νέα κίνηση πρόωρης εξόφλησης χρέους.

Έπειτα από την έγκριση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM), αποπληρώθηκαν δάνεια του Greek Loan Facility (GLF), συνολικού ύψους 5,287 δισ. ευρώ, με κυμαινόμενο επιτόκιο από το 2033 έως το 2041. Η αποπληρωμή αυτή προστέθηκε στις προηγούμενες αντίστοιχες κινήσεις, οι οποίες υπερβαίνουν τα 15 δισ. ευρώ, ενισχύοντας τη βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους και περιορίζοντας την έκθεση σε κυμαινόμενα επιτόκια.

Συγκεκριμένα, τον Δεκέμβριο του 2024 εξοφλήθηκαν υποχρεώσεις 7,935 δισ. ευρώ, το 2023 5,29 δισ. ευρώ και το 2022 2,645 δισ. ευρώ, ενώ έχει ήδη προγραμματιστεί νέα πρόωρη αποπληρωμή 8,8 δισ. ευρώ εντός του 2026, με στόχο την περαιτέρω μείωση των ακριβών υποχρεώσεων του πρώτου μνημονίου.

Σημειώνεται ότι επιπλέον 7,9 δισ. ευρώ έχουν διατεθεί για την πρόωρη αποπληρωμή δανείων προς το ΔΝΤ, οδηγώντας στη διαγραφή του αντίστοιχου χρέους. Συνολικά, η χώρα έχει αποπληρώσει πρόωρα δάνεια ύψους 29 δισ. ευρώ, εξοικονομώντας έως σήμερα περισσότερα από 3,5 δισ. ευρώ σε τόκους. Μόνο από την αποπληρωμή στις 15 Δεκεμβρίου, η ελάφρυνση από τους τόκους υπολογίζεται σε 1,6 δισ. ευρώ.

Μετά τα διμερή δάνεια (GLF), σειρά παίρνουν οι ακριβές υποχρεώσεις προς τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF), συνολικού ύψους 141,8 δισ. ευρώ, που λήγουν το 2070. Στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και στον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) εξετάζουν σενάρια για την περαιτέρω ελάφρυνση του προϋπολογισμού από το βάρος των δανείων από τα μνημόνια, καθώς από το 2034 θα προστεθούν οι οφειλές ύψους 61,9 δισ. ευρώ προς τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM), οι οποίες θα πρέπει να αποπληρωθούν έως το 2060.

Λόγω του «μαξιλαριού» με τα ταμειακά διαθέσιμα, το οποίο υπολογίζεται σε περίπου 44,8 δισ. ευρώ, καθώς και των υψηλών πρωτογενών πλεονασμάτων (3,8% του ΑΕΠ εφέτος), η χώρα μπορεί αφ’ ενός να καλύπτει τις δαπάνες για τους τόκους και αφ’ ετέρου να προχωρά σε παράλληλες προεξοφλήσεις, μειώνοντας έτσι το κόστος δανεισμού.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τον ΟΔΔΗΧ, οι συνολικές χρηματοδοτικές ανάγκες το 2026 ανέρχονται σε 24,7 δισ. ευρώ. Το κράτος θα καταβάλει 8,9 δισ. ευρώ για χρεολύσια και 5,2 δισ. ευρώ για τόκους, συμπεριλαμβανομένων των πράξεων ανταλλαγής επιτοκίων. Παράλληλα, αναμένονται έσοδα ύψους 4,2 δισ. ευρώ από άλλες πηγές, όπως το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ενώ επιπλέον 618 εκατ. ευρώ εκτιμάται ότι θα αντληθούν από συμμετοχές σε μετοχές και επενδυτικά κεφάλαια.

Με αποτέλεσμα, να μην υπάρχει πίεση για εσπευσμένες εξόδους στις διεθνείς κεφαλαιαγορές και οι κινήσεις του ΟΔΔΗΧ να είναι στοχευμένες στη διατήρηση της κανονικότητας στις εκδόσεις, στη σταθερή παρουσία στις αγορές και στη συνεχή βελτίωση της ρευστότητας στη δευτερογενή αγορά.