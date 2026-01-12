Διπλό «χτύπημα» στο ιδιωτικό χρέος: Πενταετής παραγραφή για οφειλές στον ΕΦΚΑ και σενάρια για αναβίωση δόσεων

Με διπλή παρέμβαση στο ιδιωτικό χρέος ξεκινά το 2026 το οικονομικό επιτελείο, με την πενταετή παραγραφή για οφειλές στον ΕΦΚΑ να είναι γεγονός από την έναρξη του νέου έτους αλλά και με σενάρια για αναβίωση δόσεων.

Η στόχευση της κυβέρνησης είναι σαφής για την αντιμετώπιση του ζητήματος του ιδιωτικού χρέους το οποίο παραμένει ένα «αγκάθι» για την ελληνική οικονομία, με το πρώτο βήμα να είναι η πενταετής παραγραφή για οφειλές προς τον ΕΦΚΑ που θα προκύπτουν από ασφαλιστέα εργασία ή υπηρεσία μετά την 01.01.2026 όπως προβλέπει η ενεργοποίηση του άρθρου 6 του ν. 4997/2022, αλλάζοντας τον χρόνο μέσα στον οποίο ο φορέας μπορεί να διεκδικήσει εξόφληση. Η αλλαγή δεν αφορά τις παλιές οφειλές συνολικά, αλλά τα χρέη που θα γεννιούνται από το 2026 και μετά.

Για τις οφειλές προς τον ΕΦΚΑ το βασικό σημείο είναι ότι η παραγραφή μετρά από την πρώτη ημέρα του έτους. Αυτό σημαίνει ότι εισφορές που αντιστοιχούν σε εργασία εντός του 2026 θα αρχίσουν να μετρούν για παραγραφή από 01.01.2027 και, εφόσον δεν υπάρξει διακοπή της παραγραφής, θα «κλείνουν» σε πενταετία, δηλαδή στο τέλος του 2031. Για απαιτήσεις που δεν εμπίπτουν στην ειδική ρύθμιση της πενταετίας, παραμένει η δεκαετής παραγραφή, με τον ίδιο κανόνα αφετηρίας.

Το πλαίσιο αφορά απαιτήσεις από μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές, μαζί με πρόσθετα τέλη, τόκους, προσαυξήσεις, πρόστιμα και λοιπές επιβαρύνσεις που συνεισπράττονται. Αφορά τόσο περιπτώσεις μισθωτής απασχόλησης όσο και μη μισθωτών, στο μέτρο που η οφειλή «γεννιέται» από ασφαλιστέα εργασία ή υπηρεσία μετά την 01.01.2026.

Στην πράξη, η πενταετία δεν σημαίνει αυτόματη διαγραφή από μόνη της, αλλά θέτει στενότερο χρονικό πλαίσιο για τη διεκδίκηση και είσπραξη, ιδιαίτερα σε υποθέσεις που καθυστερούν να εκκαθαριστούν ή να βεβαιωθούν. Το κρίσιμο σημείο για κάθε περίπτωση είναι το αν και πότε θεωρείται ότι διακόπτεται ή αναστέλλεται η παραγραφή, καθώς ενέργειες του φορέα είσπραξης και διαδικαστικές πράξεις μπορούν να μεταβάλουν το πρακτικό χρονοδιάγραμμα.

Υπενθυμίζεται ότι η δεκαετής παραγραφή έχει ήδη αντικαταστήσει παλαιότερο, μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα, με στόχο να επιταχυνθεί ο κύκλος βεβαίωσης και είσπραξης και να μην «σέρνονται» οφειλές επί μακρόν. Από 01.01.2026, για τη συγκεκριμένη κατηγορία νέων απαιτήσεων, ο χρόνος αυτός μειώνεται περαιτέρω σε πέντε έτη.

Τα σενάρια για αναβίωση δόσεων

Παράλληλα, στο ίδιο πεδίο των παρεμβάσεων επανέρχονται τα σενάρια για πιθανότητα νέου κύκλου διευκολύνσεων πληρωμής. Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται η αναβίωση ρυθμίσεων τύπου 72 και 120 δόσεων για οφειλέτες που έχουν χάσει προηγούμενες ρυθμίσεις ή δυσκολεύονται να επανενταχθούν.

Τα ίδια σενάρια περιγράφουν ως πιθανό πλαίσιο μια ρύθμιση 120 δόσεων για μικρότερα ποσά και μια ρύθμιση 72 δόσεων για μεγαλύτερες οφειλές, με αναφορές σε όρια της τάξης των 10.000 ευρώ για τις 120 δόσεις και 10.000 έως 15.000 ευρώ για τις 72 δόσεις. Ενδεχόμενη είναι, επίσης, η εφαρμογή προϋπόθεσης καταβολής ενός ποσοστού των «χαμένων» δόσεων ως προαπαιτούμενο, για να ισχύσει η ρύθμιση.