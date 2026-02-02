Μακρο-οικονομία

Δούκας: Οι δήμοι καλούνται να πληρώσουν πανάκριβο νερό

O Δήμος Αθηναίων αναμένεται να επιβαρυνθεί με πρόσθετο κόστος περίπου 500.000 ευρώ σε ετήσια βάση
Χάρης Δούκας
Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi

Την αντίδρασή του στις αυξήσεις που καταγράφονται στα τιμολόγια ύδρευσης των δήμων εξέφρασε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, με αφορμή την αποστολή των νέων λογαριασμών νερού.

Όπως ανέφερε σε δήλωσή του ο κ. Δούκας, «έφτασαν οι νέοι λογαριασμοί νερού. Αυξημένοι για όλους τους δήμους έως και 32%. Η πρωθυπουργική υπόσχεση για το ”φθηνότερο δυνατόν νερό”, έκρυβε αυξήσεις. Οι δήμοι καλούνται να πληρώσουν -εκτός από τους φουσκωμένους λογαριασμούς ενέργειας- και πανάκριβο νερό. Μισό εκατομμύριο ευρώ θα πληρώνει επιπλέον, ετησίως, ο δήμος Αθηναίων».

Παράλληλα, ο δήμαρχος αναφέρθηκε στον ρόλο της ΕΥΔΑΠ, σημειώνοντας ότι «η ΕΥΔΑΠ μοίρασε εκατομμύρια ευρώ μερίσματα στους μετόχους της. Αδράνησε για χρόνια να θωρακίσει την Αττική με τα απαραίτητα έργα για τη λειψυδρία. Τώρα, εξισώνει τα τιμολόγια νερού των δήμων με τα βιομηχανικά τιμολόγια, με υπέρογκες αυξήσεις προκειμένου να χρηματοδοτήσει έργα που θα μπορούσαν να είχαν συγχρηματοδοτηθεί από ευρωπαϊκούς πόρους. Κυβέρνηση και ΕΥΔΑΠ, πίνουν εις υγείαν των κορόιδων».

Μακρο-οικονομία
