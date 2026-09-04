Συμβαίνει τώρα:
Μακρο-οικονομία

Ο τζίρος του χονδρικού εμπορίου «εκτοξεύτηκε» κατά 10, 5% τον Ιούνιο

Ο όγκος συναλλαγών σημείωσε πτώση τον Απρίλιο και τον Μάϊο για να επανέλθει σε θετικό έδαφος τον Ιούνιο
Φωτογραφία: Reuters
Φωτογραφία: Reuters
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Σημαντική άνοδο κατέγραψε ο τζίρος στο χονδρικό εμπόριο τον Ιούνιο, επιβεβαιώνοντας την επιτάχυνση της δραστηριότητας στο τέλος του δεύτερου τριμήνου του 2026, όπως καταγράφουν στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ (Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία).

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ ο τζίρος στο χονδρικό εμπόριο αυξήθηκε κατά 10,5% τον Ιούνιο σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Η εικόνα του τριμήνου ήταν συνολικά θετική σε επίπεδο αξίας πωλήσεων, καθώς ο τζίρος των επιχειρήσεων χονδρικού εμπορίου αυξήθηκε και στους τρεις μήνες της περιόδου Απριλίου – Ιουνίου.

Τον Απρίλιο καταγράφηκε αύξηση 8,7%, τον Μάιο 5,1%, ενώ τον Ιούνιο η άνοδος επιταχύνθηκε στο 10,5%.

Παρά την άνοδο του τζίρου δεν υπήρξε αντίστοιχη ενίσχυση του όγκου των συναλλαγών, που παρουσίασε μείωση 8,3% τον Απρίλιο και 9,6% τον Μάιο, πριν επιστρέψει σε θετικό έδαφος τον Ιούνιο με αύξηση 1,6% σε ετήσια βάση.

Με βάση τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο δείκτης κύκλου εργασιών διαμορφώθηκε τον Απρίλιο στις 123,7 μονάδες (έτος βάσης 2021=100), παρουσιάζοντας ετήσια αύξηση 8,7%. Τον Μάιο ο δείκτης ανήλθε στις 121,2 μονάδες, με ετήσια μεταβολή 5,1%, ενώ τον Ιούνιο έφτασε στις 131,7 μονάδες, σημειώνοντας ετήσια αύξηση 10,5%.

Αντίστοιχα, ο δείκτης όγκου κινήθηκε χαμηλότερα τους πρώτους δύο μήνες του τριμήνου, με τις 93,2 μονάδες τον Απρίλιο και τις 93,4 μονάδες τον Μάιο, ενώ τον Ιούνιο ενισχύθηκε στις 106,3 μονάδες, καταγράφοντας ετήσια αύξηση 1,6%.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Μακρο-οικονομία
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
397
222
165
119
94
Μακρο-οικονομία: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo