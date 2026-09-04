Ο τζίρος του χονδρικού εμπορίου «εκτοξεύτηκε» κατά 10, 5% τον Ιούνιο

Σημαντική άνοδο κατέγραψε ο τζίρος στο χονδρικό εμπόριο τον Ιούνιο, επιβεβαιώνοντας την επιτάχυνση της δραστηριότητας στο τέλος του δεύτερου τριμήνου του 2026, όπως καταγράφουν στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ (Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία).

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ ο τζίρος στο χονδρικό εμπόριο αυξήθηκε κατά 10,5% τον Ιούνιο σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

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Η εικόνα του τριμήνου ήταν συνολικά θετική σε επίπεδο αξίας πωλήσεων, καθώς ο τζίρος των επιχειρήσεων χονδρικού εμπορίου αυξήθηκε και στους τρεις μήνες της περιόδου Απριλίου – Ιουνίου.

Τον Απρίλιο καταγράφηκε αύξηση 8,7%, τον Μάιο 5,1%, ενώ τον Ιούνιο η άνοδος επιταχύνθηκε στο 10,5%.