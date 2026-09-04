Θεοδωρικάκος: Πάνω από 600 παραγωγικές επενδύσεις στη βιομηχανία προϋπολογισμoού 2,1 δισ. ευρώ

Πάνω από 600 παραγωγικές επενδύσεις στον χώро της βιομηχανίας τρέχει τα τελευταία δύο χρόνια το ΥΠΑΝ, με προϋπολογισμό 2,1 δισ. ευρώ και με στήριξη απ’ την πλευρά του υπουργείου με 950 εκατ. ευρώ σε grants ή φοροαπαλλαγές, σύμφωνα με τον Τάκη Θεοδωρικάκο.

Ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, ανέδειξε τις δράσεις για την στήριξη της βιομηχανίας αλλά και τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Μακεδονίας και της Θράκης στον παραγωγικό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας μιλώντας στο 3ο Οικονομικό Συνέδριο της «Ημερησίας».

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Όπως είπε χαρακτηριστικά «το Υπουργείο Ανάπτυξης μέσα στα τελευταία δύο χρόνια τρέχει πάνω από 600 παραγωγικές επενδύσεις στον χώро της βιομηχανίας, με προϋπολογισμό 2,1 δισ. ευρώ και με στήριξη απ’ την πλευρά του Υπουργείου με 950 εκατ. ευρώ σε grants ή φοροαπαλλαγές».

Αυτές οι παραγωγικές επενδύσεις δημιουργούν πάνω από 10.000 θέσεις εργασίας, όπως εξήγησε τονίζοντας ότι οι περισσότερες γίνονται στη Μακεδονíα και στη Θράκη. Αναφορά έκανε και στην καθιέρωση του ειδικού αναπτυξιακού καθεστώτος, σημαντικού για τις παραμεθόριες περιοχές, γιατί «για να μείνει η Ελλάδα ασφαλής και ισχυρή χώρα πρέπει να έχει Eλληνόπουλα στα σύνορα», όπως υπογράμμισε.

Ο υπουργός Ανάπτυξης χαρακτήρισε την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου εθνική πρόκληση, ενώ βασική προτεραιότητα αποτελεί η ενίσχυση της σύγχρονης ελληνικής βιομηχανίας και η αύξηση της συμμετοχής της στην οικονομία. Ο κ. Θεοδωρικάκος έδωσε έμφαση στους κρίσιμους παραγωγικούς κλάδους και στη σύνδεση της βιομηχανίας με την εφαρμοσμένη έρευνα και την καινοτομία.

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Ταχύτητα στις επενδύσεις

Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία της ταχύτητας στις επενδύσεις. Όπως ανέφερε, η αξιολόγηση των επενδυτικών προτάσεων γίνεται πλέον σε 90 ημέρες. «Αν ένας επιχειρηματίας στον χώρο της βιομηχανίας καταθέτει μία πρόταση σήμερα και η πρότασή του αξιολογηθεί ύστερα από τρία χρόνια, αυτό δεν είναι επένδυση», τόνισε χαρακτηριστικά.

Έμφαση στις υποδομές

Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε στις υποδομές. Ο σιδηρόδρομος, οι μεταφορές, τα βιομηχανικά πάρκα και τα βιομηχανικά λιμάνια, όπως είπε, αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την ενίσχυση της παραγωγής και τη μείωση του κόστους μεταφοράς. Παράλληλα, στάθηκε στην ανάγκη ενίσχυσης της τεχνικής εκπαίδευσης και των τεχνικών επαγγελμάτων, καθώς, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «όπου πηγαίνω, οι βιομήχανοι μου λένε ότι τους λείπουν χέρια».

Τουρισμός και πρωτογενής τομέας

Η ανάπτυξη δεν μπορεί να βασίζεται αποκλειστικά στον τουρισμό. «Ο τουρισμός είναι μια πάρα πολύ σημαντική οικονομική επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά δεν μπορεί να είναι η μοναδική οικονομική δραστηριότητα της χώρας». Στόχος, όπως σημείωσε, είναι ένας συνδυασμός του τουρισμού με τον πρωτογενή τομέα, τη σύγχρονη μεταποίηση και τη βιομηχανία, ώστε να παράγονται και επώνυμα προϊόντα και να ενισχύεται η περιφερειακή ανάπτυξη.

Παραγωγικότητα και μισθοί

Στο ζήτημα της παραγωγικότητας, υποστήριξε ότι η βελτίωση των μισθών πρέπει να συνδέεται με την αύξηση της παραγωγικής δυνατότητας της οικονομίας. «Δεν μπορεί να υπάρχουν καλύτεροι μισθοί χωρίς υψηλότερη παραγωγικότητα», ανέφερε, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι στόχος είναι να μην υπάρχει ανεργία στη χώρα μας, αλλά ούτε και μια οικονομία που στηρίζεται στα επιδόματα. «Όλοι πρέπει να ζούμε από τη δουλειά μας και να στηρίζουμε ο ένας τον άλλον. Δεν εννοώ να μην υπάρχουν επιδόματα αλληλεγγύης και μια σειρά πράγματα που είναι τμήματα της πρόνοιας της πολιτικής της Κυβέρνησης. Αλλά η ουσία είναι ότι αν θέλουμε ένα καλύτερο επίπεδο ζωής και καλύτερους μισθούς, γιατί εκεί κρίνεται το πράγμα, θα πρέπει να έχουμε υψηλότερη παραγωγικότητα», ανέφερε.

Τα χρηματοδοτικά εργαλεία

Αναφέρθηκε ακόμη στην πορεία των χρηματοδοτικών εργαλείων, σημειώνοντας ότι το Ταμείο Ανάκαμψης ολοκληρώνεται με θετικό αποτέλεσμα. «Θα συνεχίσει να υπάρχει το νέο ΕΣΠΑ, το νέο Ταμείο Ανταγωνιστικότητας της Ε.Ε. με όρους τους οποίους τους συζητάμε και τους διαπραγματευόμαστε. Πρέπει να σας πω ότι εκτιμώ ότι οι τελικοί όροι για το νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά πάσα πιθανότητα θα οριστικοποιηθούν την περίοδο της Ελληνικής Προεδρίας, δηλαδή το δεύτερο εξάμηνο του ’27. Γι’αυτό έχει τεράστια σημασία το ποιος θα είναι κυβέρνηση μετά τις εκλογές που θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας».

Η ακρίβεια

Στο μέτωπο του κόστους ζωής, αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις που έγιναν όπως είναι η επιδότοση στο diesel που θα συνεχιστεί και τον Σεπτέμβριο, αλλά και το μέτρο του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Όπως είπε επίσης, πραγματοποιήθηκαν αυστηροί έλεγχοι και επιβλήθηκαν πρόστιμα 25 εκατ. ευρώ, τα οποία εισπράχθηκαν στο σύνολό τους. Παράλληλα, μίλησε και για την πρόσφατη πρωτοβουλία για τη μείωση τιμών σε 1.740 κωδικούς βασικών προϊόντων και σχολικών ειδών, η οποία θα διαρκέσει ως το τέλος του έτους, προκειμένου να στηριχθούν τα νοικοκυριά.

Για τον πληθωρισμό στα τρόφιμα, ανέφερε ότι διαμορφώθηκε στο -2,3% τον Ιούλιο και στο 0,2% τον Αύγουστο, κάτι που σημαίνει ότι υπήρξε αποτέλεσμα η πίεση προς τους φορείς της επιχειρηματικότητας να κρατήσουν σταθερές τις τιμές το καλοκαίρι, ενώ σημείωσε ακόμα ότι οι βασικές πιέσεις για τα νοικοκυριά προέρχονται κυρίως από την ενέργεια και τη στέγαση.

Ο κ. Θεοδωρικάκος υποστήριξε επίσης ότι η κυβέρνηση έχει δημιουργήσει 600.000 θέσεις εργασίας από το 2019 μέχρι και σήμερα και ότι ο κατώτατος μισθός έχει αυξηθεί κατά περίπου 40%, εντάσσοντας τα στοιχεία αυτά στη συνολική προσπάθεια για ενίσχυση της απασχόλησης και των εισοδημάτων των πολιτών.

Παραγωγικότητα και καινοτομία

Κλείνοντας, έδωσε το στίγμα της στρατηγικής για τα επόμενα χρόνια, με στόχο μια Ελλάδα περισσότερο παραγωγική, ανταγωνιστική και ανθεκτική. Όπως χαρακτηριστικά τόνισε: «Η μόνη ασφαλής Ελλάδα είναι η παραγωγική Ελλάδα».

Νωρίτερα, στην εκδήλωση για την ερευνητική υποδομή «Ενεργώ» του ΕΚΕΤΑ, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε στη σημασία της σύνδεσης της έρευνας και της καινοτομίας με την παραγωγή και την πραγματική οικονομία, τονίζοντας ότι η επένδυση στη γνώση αποτελεί προϋπόθεση για μια πιο παραγωγική, ανταγωνιστική και ασφαλή Ελλάδα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη σημαντική χρηματοδοτική στήριξη του ΕΚΕΤΑ από το Υπουργείο Ανάπτυξης, σημειώνοντας: «Στηρίζουμε το μεγάλο αναπτυξιακό σχέδιο ΕΚΕΤΑ 2.0 με πάνω από 30 εκατομμύρια ευρώ, ενώ τα τελευταία χρόνια έχουμε ενισχύσει το ΕΚΕΤΑ με περισσότερα από 47,5 εκατ. ευρώ για τη στήριξη ερευνητικών προγραμμάτων, νέων υποδομών και δράσεων καινοτομίας. Το επόμενο διάστημα πρόκειται να διατεθούν επιπλέον 10 εκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση των ερευνητικών υποδομών του Κέντρου, ενώ άλλα 3,8 εκατομμύρια ευρώ κατευθύνονται, μέσω του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, στο iBO-HIVE, τη νέα ερευνητική υποδομή του ΕΚΕΤΑ στη Λάρισα».

Ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε ότι το «Ενεργώ» αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα εφαρμοσμένης έρευνας, ενώ αναφέρθηκε στη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος για την κατασκευή της πρότυπης κτηριακής εγκατάστασης, επισημαίνοντας ότι η στήριξη της ερευνητικής κοινότητας από την ιδιωτική πρωτοβουλία, σε συνεργασία με την Πολιτεία, μπορεί να δημιουργήσει σημαντικές ευκαιρίες για τους νέους επιστήμονες.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης αναφέρθηκε και στο ThessINTEC, το οποίο – όπως τόνισε – θα προχωρήσει κανονικά με πόρους του Υπουργείου Ανάπτυξης από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. «Δεν θα κάνουμε βήμα πίσω και θα υλοποιηθεί κανονικά», υπογράμμισε χαρακτηριστικά, καθώς αποτελεί ένα πολύ σπουδαίο έργο για όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Μάλιστα, το ΕΚΕΤΑ θα προχωρήσει στην ίδρυση νέων υπερσύγχρονων ερευνητικών εγκαταστάσεων μέσα στο Τεχνολογικό Πάρκο.

Από την πλευρά του, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, Σταύρος Καλαφάτης, επισήμανε τη στρατηγική επιλογή της Κυβέρνησης για την άμεση σύνδεση της επιστημονικής γνώσης με την παραγωγή. Όπως τόνισε: «Για εμάς, η Έρευνα και η Καινοτομία δεν είναι θεωρητική άσκηση επί χάρτου. Βάζουμε οριστικό τέλος στην έρευνα των συρταριών. Περνάμε στην έρευνα των αποτελεσμάτων. Που μετατρέπεται σε πράσινη ενέργεια, σε νέες θέσεις εργασίας, σε πραγματική ανάπτυξη για την ελληνική κοινωνία».

Ο κ. Καλαφάτης ανέδειξε τη σημασία της δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και τις νέες υποδομές του ΕΚΕΤΑ – όπως το μοναδικό στη χώρα μας δημόσιο δυναμόμετρο βαρέων οχημάτων – υπογραμμίζοντας: «Απέναντι σε όσους επιμένουν στην αμφισβήτηση, την γκρίνια και την ακινησία, η δική μας απάντηση είναι τα έργα, οι υποδομές και τα αποτελέσματα». Κλείνοντας, αναφέρθηκε στον αναβαθμισμένο ρόλο της Βόρειας Ελλάδας, σημειώνοντας: «Με δυναμικές επιχειρήσεις, ερευνητικά κέντρα-πρωταθλητές όπως το ΕΚΕΤΑ, πανεπιστήμια αιχμής και ταλαντούχους ερευνητές, η Θεσσαλονίκη και η Μακεδονία μετατρέπονται βήμα-βήμα, στην πρωτεύουσα της καινοτομίας και της πράσινης μετάβασης για ολόκληρη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη».