ΔΥΠΑ: Στους 672.293 οι εγγεγραμμένοι άνεργοι τον Ιούνιο

Το σύνολο των εγγεγραμμένων (σ.σ. ανέργων) στο μητρώο της ΔΥΠΑ για τον μήνα Ιούνιο 2026, ανήλθε σε 672.293 άτομα.

Από αυτούς τους άνεργους, 368.098 (ποσοστό 54,8%) άτομα είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 304.195 (ποσοστό 45,2%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

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Οι άνδρες ανέρχονται σε 213.469 άτομα (ποσοστό 31,8%) και οι γυναίκες ανέρχονται σε 458.824 άτομα (ποσοστό 68,2%).

Η ηλικιακή κατηγορία 30-44 ετών συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων μεταξύ των ηλικιακών κατηγοριών ο οποίος ανέρχεται σε 195.860 άτομα (ποσοστό 29,1%).

Το εκπαιδευτικό επίπεδο Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων μεταξύ των εκπαιδευτικών επιπέδων ο οποίος ανέρχεται σε 309.860 άτομα (ποσοστό 46,1%).

Μεταξύ των Περιφερειών της Χώρας η Περιφέρεια Αττικής και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας καταγράφουν τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων ο οποίος ανέρχεται σε 236.070 άτομα (ποσοστό 35,1%) και 135.053 άτομα (ποσοστό 20,1%) αντίστοιχα.

Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, για τον μήνα Ιούνιο 2026, (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) ανέρχεται σε 106.727 άτομα, από τα οποία οι 98.291 (ποσοστό 92,1%) είναι κοινοί άνεργοι και λοιπές κατηγορίες επιδοτούμενων ανέργων και οι 8.436 (ποσοστό 7,9%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων. Οι άνδρες ανέρχονται σε 43.628 (ποσοστό 40,9%) και οι γυναίκες σε 63.099 (ποσοστό 59,1%).

Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων 93.546 (ποσοστό 87,6%) είναι κοινοί, 1.832 (ποσοστό 1,7%) είναι οικοδόμοι, 8.436 (ποσοστό 7,9%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, 985 (ποσοστό 0,9%) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά), 1.859 (ποσοστό 1,7%) είναι εκπαιδευτικοί και 69 (ποσοστό 0,1%) είναι λοιποί επιδοτούμενοι.

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Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται τα στατιστικά στοιχεία εγγεγραμμένης ανεργίας όπως καταγράφονται για τον Ιούνιο 2026 κατά Φύλο, Ηλικιακή κατηγορία, Εκπαιδευτικό επίπεδο, Υπηκοότητα και Περιφέρεια και η ποσοστιαία κατανομή τους στο σύνολο της χώρας.

Στον πίνακα 2 παρουσιάζονται οι μεταβολές των εγγεγραμμένων και των επιδοτούμενων από τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους Ιούνιο 2025 καθώς και από τον προηγούμενο μήνα Μάιο 2026.

Το σύνολο των εγγεγραμμένων για τον μήνα Ιούνιο 2026 ανήλθε σε 672.293 άτομα καταγράφοντας μείωση κατά -82.032 άτομα (-10,9%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους Ιούνιο 2025 και αύξηση κατά 11.611 άτομα (1,8%), σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Μάιο 2026.

Ο αριθμός των επιδοτούμενων για τον μήνα Ιούνιο 2026 ανήλθε σε 106.727 άτομα καταγράφοντας αύξηση κατά 10.091 άτομα (10,4%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους Ιούνιο 2025 και μείωση κατά -4.129 άτομα (-3,7%) σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Μάιο 2026.

Για περισσότερο αναλυτικά στατιστικά στοιχεία στο σύνολο της χώρας και σε επίπεδο Περιφέρειας καθώς και συνοπτικές εκθέσεις εγγεγραμμένης ανεργίας, επισκεφτείτε τη σελίδα https://www.dypa.gov.gr/statistika