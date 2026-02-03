ΕΑΕΕ: Άνοδος 4,6% στην παραγωγή ασφαλίστρων το ενδεκάμηνο του 2025

Ανοδική πορεία κατέγραψε η ασφαλιστική αγορά το ενδεκάμηνο του 2025, σύμφωνα με την έρευνα για την παραγωγή ασφαλίστρων της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ).

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την έρευνα της ΕΑΕΕ, η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων ανήλθε στα 5,38 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 4,6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Η θετική αυτή εξέλιξη αποτυπώνει τη συνεχιζόμενη ενίσχυση της ασφαλιστικής δραστηριότητας, με διαφοροποιήσεις ανά κλάδο.

Ειδικότερα, η παραγωγή ασφαλίσεων Ζωής διαμορφώθηκε στα 2,5 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας οριακή αλλά σταθερή άνοδο της τάξης του 1,2%. Αντίθετα, πιο δυναμική ήταν η πορεία των ασφαλίσεων κατά Ζημιών, οι οποίες έφτασαν τα 2,88 δισ. ευρώ, καταγράφοντας σημαντική αύξηση 7,8% σε ετήσια βάση.

Ιδιαίτερη συμβολή στην άνοδο των ασφαλίσεων κατά Ζημιών είχε ο κλάδος Αστικής Ευθύνης Οχημάτων, με παραγωγή ασφαλίστρων ύψους 754,6 εκατ. ευρώ και ετήσια αύξηση 5,4%, επιβεβαιώνοντας τον καθοριστικό ρόλο του κλάδου στη συνολική εικόνα της αγοράς. Συνοπτικά, η ασφαλιστική αγορά διατήρησε θετικό πρόσημο και αναπτυξιακή δυναμική κατά το μεγαλύτερο μέρος του 2025.