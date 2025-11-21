ΕΑΕΕ: Ισχυρή αύξηση στα ασφάλιστρα αστικής ευθύνης το 2024

Αυξήθηκαν τα μεγέθη της ασφάλισης αστικής ευθύνης το 2024, σε σχέση με το 2023, σύμφωνα με την ετήσια έρευνα που πραγματοποίησε η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ).

Συγκεκριμένα, η ΕΑΕΕ ολοκλήρωσε την ετήσια έρευνα για τα στατιστικά στοιχεία της Ασφάλισης Γενικής Αστικής Ευθύνης και Επαγγελματικών Ευθυνών έτους 2024, και βασίστηκε στα δεδομένα 24 ασφαλιστικών επιχειρήσεων που συγκεντρώνουν το 99,6% της συνολικής παραγωγής ασφαλίστρων του κλάδου.

Όπως προκύπτει από την έρευνα, δηλώθηκαν περίπου 432.000 συμβόλαια με ξεχωριστές καλύψεις σε ισχύ εντός του έτους. Για τα παραπάνω συμβόλαια δηλώθηκαν 7.289 ζημίες, πληρώθηκαν 2,6 εκατ. ευρώ και σχηματίστηκε απόθεμα εκκρεμών αποζημιώσεων ύψους 17,3 εκατ. ευρώ.

Όπως υπογραμμίζεται, με βάση τους συντελεστές εξέλιξης αποζημιώσεων η αρχική αποτίμηση των 19,9 εκατ. ευρώ των αποζημιώσεων (πληρωθείσες και εκκρεμείς) των καλύψεων με έτος έκδοσης το 2024 μπορεί να διαμορφωθεί σε 42,4 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2025 και σε 79,6 εκατ. ευρώ σε βάθος επταετίας, γεγονός που θα επηρεάσει αυξητικά τους ασφαλιστικούς δείκτες.

Τα κύρια ευρήματα που προέκυψαν από την έρευνα για το 2024 σε σχέση με το 2023 έχουν ως εξής:

Πλήθος συμβολαίων ανά κάλυψη: 431.660 (404.116 το 2023)

Πλήθος δηλωθεισών ζημιών: 7.289 (5.655 το 2023)

Πληρωθείσες αποζημιώσεις: 2.584.528 Euro (1.682.527 Euro το 2023)

Απόθεμα εκκρεμών αποζημιώσεων στο τέλος του έτους: 17.347.057 Euro (10.703.431 Euro το 2023).

H πρόεδρος της Επιτροπής Αστικής Ευθύνης και Επαγγελματικών Ευθυνών της ΕΑΕΕ, Θεανώ Τελωνιάτη σχολίασε σχετικά: «Η ετήσια έρευνα της ΕΑΕΕ αποτελεί βασικό εργαλείο για την αποτύπωση των τάσεων στους κλάδους Αστικής Ευθύνης και Επαγγελματικών Ευθυνών, οι οποίοι διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην προστασία επιχειρήσεων και επαγγελματιών. Ειδικά φέτος, με τη συμμετοχή 24 εταιριών που συγκεντρώνουν το 99,6% της παραγωγής, προσφέρει μια ολοκληρωμένη και αξιόπιστη εικόνα της αγοράς. Στόχος μας ως Επιτροπή είναι να προάγουμε τη συνεργασία μεταξύ των ασφαλιστικών εταιριών, να προσφέρουμε έγκυρη πληροφόρηση σε όλους τους ενδιαφερόμενους και αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη και την ποιότητα των υπηρεσιών προς τους ασφαλισμένους».