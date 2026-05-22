Πιερρακάκης: Η Ευρώπη χειρότερη δημοσιονομικά από το 2022 – Στέγαση και ασφάλεια στην ατζέντα του άτυπου Eurogroup

Την άποψη πως η Ευρώπη είναι σε χειρότερη δημοσιονομική κατάσταση συγκριτικά με το 2022 και τον πόλεμο Ρωσίας – Ουκρανίας, εξέφρασε ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, ώστε να τονίσει πως ο πόλεμος στο Ιράν έχει φέρει σε πολύ δύσκολη θέση τα κράτη – μέλη της Ευρωζώνης

Προσερχόμενος στην άτυπη συνεδρίαση του Eurogroup στη Λευκωσία, o Κυριάκος Πιερρακάκης στάθηκε στα μεγάλα προβλήματα που έχει προκαλέσει ο πόλεμος στο Ιράν, λέγοντας πως σήμερα η Ευρώπη είναι σε αρκετά πιο δύσκολο σημείο ως προς τις επιπτώσεις στην οικονομίας της, σε σύγκριση με τα όσα είχαν αντιμετωπίσει το 2022.

«Οι προβλέψεις ανάπτυξης έχουν αναθεωρηθεί προς τα κάτω και οι προβλέψεις για τον πληθωρισμό προς τα πάνω, αλλά εξακολουθούμε να βρισκόμαστε σε μια περίμετρο θετικής ανάπτυξης. Υπάρχει μια στασιμοπληθωριστική πίεση, αλλά η Ευρώπη είναι ανθεκτική. Και αυτό που έχει ήδη προωθήσει η Επιτροπή είναι η περίμετρος των μέτρων, με βάση την εμπειρία του 2022, τα οποία θα πρέπει να είναι προσωρινά, στοχευμένα και προσαρμοσμένα».

Ανάγκη για χειρουργικούς χειρισμούς

Παρά το ότι παραδέχθηκε πως «η δημοσιονομική κατάσταση είναι χειρότερη από ό,τι το 2022», εκτίμησε ότι «βρισκόμαστε, ας πούμε, σε μια πιο δύσκολη δημοσιονομική εξίσωση από ό,τι παλαιότερα, αλλά έχουμε καλύτερη εμπειρία από το 2022».

Παράλληλα, εκτίμησε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε πρόσφατα το ΔΝΤ, τα μέτρα που εφάρμοσαν στις ενεργειακές πολιτικές από το 2020 επέτρεψε στις χώρες της Ευρωζώνης να έχουν έναν αντίκτυπο μειωμένο κατά 12%, δεδομένου αυτού που έχει συμβεί συνολικά στη Μέση Ανατολή και στις οικονομίες της Ευρωζώνης.

Ο πρόεδρος του Eurogroup υπογράμμισε πως οι κινήσεις των κυβερνήσεων πρέπει να είναι «χειρουργικές» και να έχουν τη γνώση ότι όσο τα Στενά του Ορμούζ μένουν κλειστά, κάθε μήνας θα είναι χειρότερος από τον προηγούμενο.

Ζήτησε πανευρωπαϊκό συντονισμό για τη στέγαση

Αναφερόμενος στο ζήτημα της στέγασης, δήλωσε ότι ταλαιπωρεί πολύ μεγάλο μέρος του ευρωπαϊκού πληθυσμού και για τον λόγο αυτό οι κυβερνήσεις θα χρειαστεί να συντονίσουν τις δράσεις τους, καθώς δεν μπορούν να αποφεύγουν να συζητούν τα ζητήματα που αποτελούν τον πυρήνα του ενδιαφέροντος των Ευρωπαίων πολιτών.

Παράλληλα, στάθηκε και στο πόσο σημαντικό είναι για την Ευρώπη η ασφάλεια της Κύπρου, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «αποτελεί σημείο αναφοράς για τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην ανατολική Μεσόγειο, μία χώρα η οποία απέδειξε ότι μπορεί να μετατρέπει τις κρίσεις σε ευκαιρίες και διαρκώς να αναβαθμίζει τον οικονομικό και τον γεωπολιτικό της ρόλο. Η ασφάλεια και η σταθερότητα της Κύπρου είναι υπόθεση ολόκληρης της Ευρώπης».