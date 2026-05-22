ΤτΕ: Άλμα 64,3% στις ταξιδιωτικές εισπράξεις στο α’ τρίμηνο – Τα στοιχεία του ισοζυγίου πληρωμών

Ισχυρή αύξηση σημείωσαν τα τουριστικά έσοδα το α’ τρίμηνο του 2026 σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος που δείχνουν ότι οι ταξιδιωτικές εισπράξεις ανήλθαν σε 1,67 δισ. ευρώ από 1,02 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Ειδικότερα τον Μάρτιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, τα τουριστικά έσοδα ανήλθαν σε 669,4 εκατ. ευρώ από 430,3 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

Σε σχέση με το α΄ τρίμηνο του 2025, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 38,3% και οι σχετικές εισπράξεις κατά 64,3%. Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών διευρύνθηκε, λόγω του υπερδιπλασιασμού του πλεονάσματος του ταξιδιωτικού ισοζυγίου, που αντισταθμίστηκε σχεδόν κατά το ήμισυ από τη μείωση του πλεονάσματος του ισοζυγίου μεταφορών και από την καταγραφή ελλείμματος έναντι πλεονάσματος στο ισοζύγιο λοιπών υπηρεσιών.

Τα στοιχεία της ΤτΕ έδειξαν στο α΄ τρίμηνο του 2026 διεύρυνση του ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών κατά 2 δισ. ευρώ σε σχέση με το α΄ τρίμηνο του 2025 και διαμορφώθηκε σε 7,0 δισ. ευρώ.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών συρρικνώθηκε, καθώς η αύξηση των εξαγωγών υπερέβη αυτή των εισαγωγών. Σε τρέχουσες τιμές, οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 4,3% (1,6% σε σταθερές τιμές), με τις εισαγωγές να καταγράφουν μικρή άνοδο κατά 0,8% (αμετάβλητες σε σταθερές τιμές).

Επίσης, σε τρέχουσες τιμές, οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα παρουσίασαν αύξηση κατά 3,4% και οι αντίστοιχες εισαγωγές κατά 6,2% (1,0% και 5,6% σε σταθερές τιμές αντίστοιχα).

Τα στοιχεία έδειξαν επίσης ότι το έλλειμμα του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων παρουσίασε άνοδο σε σχέση με το α΄ τρίμηνο του 2025, λόγω της μείωσης των καθαρών εισπράξεων από λοιπά πρωτογενή εισοδήματα, η οποία αντισταθμίστηκε σε μεγάλο βαθμό από τη μείωση των καθαρών πληρωμών για τόκους, μερίσματα και κέρδη.

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων περιορίστηκε το α΄ τρίμηνο του 2026 έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2025, κυρίως λόγω της μείωσης των καθαρών εισπράξεων στους λοιπούς, εκτός της γενικής κυβέρνησης, τομείς της οικονομίας.

Το α΄ τρίμηνο του 2026, το ισοζύγιο κεφαλαίων εμφάνισε έλλειμμα, έναντι πλεονάσματος το α΄ τρίμηνο του 2025, και διαμορφώθηκε σε 130,1 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της καταγραφής σχεδόν μηδενικών καθαρών πληρωμών, έναντι καθαρών εισπράξεων, στον τομέα της γενικής κυβέρνησης.

Στο ίδιο διάστημα το έλλειμμα του συνολικού ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων αυξήθηκε έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2025 και διαμορφώθηκε σε 7,1 δισ. ευρώ.

Στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων, οι απαιτήσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού κατέγραψαν ροές ύψους 1,3 δισ. ευρώ και οι υποχρεώσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού, που αντιστοιχούν σε άμεσες επενδύσεις μη κατοίκων στην Ελλάδα, κατέγραψαν ροές ύψους 3,6 δισ. ευρώ.

Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η διεύρυνση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται κυρίως στην άνοδο κατά 2,2 δισ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού και, σε μικρότερο βαθμό, στην αύξηση κατά 686,2 εκατ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε μετοχές επιχειρήσεων μη κατοίκων.

Στην κατηγορία των λοιπών επενδύσεων, η διεύρυνση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται πρωτίστως στην άνοδο κατά 1,5 δισ. ευρώ της χορήγησης δανείων σε μη κατοίκους από εγχώρια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και δευτερευόντως στη στατιστική προσαρμογή που συνδέεται με την έκδοση τραπεζογραμματίων (κατά 1,1 δισ. ευρώ), οι οποίες αντισταθμίστηκαν σε κάποιο βαθμό από τη μείωση κατά 1,7 δισ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε καταθέσεις και repos στο εξωτερικό. Η αύξηση των υποχρεώσεών τους συνδέεται κυρίως με την άνοδο κατά 5,7 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε καταθέσεις και repos στην Ελλάδα (περιλαμβάνεται και ο λογαριασμός TARGET) και, σε μικρότερο βαθμό, με τη στατιστική προσαρμογή σχετικά με την έκδοση τραπεζογραμματίων (κατά 1,1 δισεκ. ευρώ), οι οποίες αντισταθμίστηκαν έως έναν βαθμό από την υποχώρηση κατά 2,1 δισεκ. ευρώ των δανειακών υποχρεώσεών τους προς μη κατοίκους.

Στο τέλος Μαρτίου του 2026, τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της χώρας διαμορφώθηκαν σε 21,4 δισ. ευρώ, έναντι 15,7 δισ. ευρώ στο τέλος Μαρτίου του 2025.