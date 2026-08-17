Εγκρίθηκε το νέο σχέδιο ανάπτυξης του ΔΕΔΔΗΕ – Ποια έργα «ψαλιδίστηκαν» από τη ΡΑΑΕΥ

Η ΡΑΑΕΥ ενέκρινε το νέο πενταετές σχέδιο ανάπτυξης του ΔΕΔΔΗΕ για την περίοδο 2026-2030, που έχει στόχο την ανάπτυξη και ισχυροποίηση του δικτύου διανομής ηλεκτρισμού.

Σύμφωνα με την αρχική εισήγηση του ΔΕΔΔΗΕ προς τη ΡΑΑΕΥ, το σχέδιο προέβλεπε συνολικές επενδύσεις ύψους 5,9 δισ. ευρώ στην πενταετία. Πρόκειται για σημαντική αύξηση σε σχέση με τα 4,36 δισ. της περιόδου 2024-2028, η οποία αποδίδεται από το διαχειριστή σε παράγοντες όπως ο ακριβότερος εξοπλισμός και τα εργολαβικά κόστη.

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Συγκεκριμένα, ο ΔΕΔΔΗΕ ανέφερε ως παράδειγμα πως το κόστος ηλεκτροδότησης καταναλωτών παρουσίασε σημαντική αύξηση από 101 εκατ. το 2023 σε 140,5 εκατ. το 2025. Πρόκειται για το αποτέλεσμα της αύξησης του μήκους και των απαιτήσεων του προς κατασκευή δικτύου, αλλά και των έντονων πληθωριστικών τάσεων στα εργολαβικά κόστη (+42%) και στα βασικά υλικά (+13%).

Από την πλευρά της, η ΡΑΑΕΥ αναγνώρισε τους παραπάνω παράγοντες, αλλά σχολίασε επίσης ότι το κόστος αυξάνεται και λόγω της υστέρησης στην έγκαιρη υλοποίηση των έργων. Αυτό σημαίνει ότι έργα που έπρεπε να είχαν υλοποιηθεί ήδη, πρέπει να προχωρήσουν τελικά με βάση νέες παραδοχές.

Εν τέλει η Αρχή δεν έκανε δεκτά επτά από τα προτεινόμενα έργα του διαχειριστή, ενώ προσάρμοσε τον προϋπολογισμό σε άλλα εννέα.

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Συγκεκριμένα, τα έργα σύνδεσης χρηστών μειώθηκαν από τα προτεινόμενα 800 εκατ. ευρώ σε 760 εκατ. Αντίστοιχα, οι παραλλαγές από 150 σε 115 εκατ., ο εξοπλισμός από 43,7 σε 35 εκατ. και η επέκταση της τηλεμέτρησης από 1.604 σε 1.461 εκατ. ευρώ.

Τέλος, η ΡΑΑΕΥ ζήτησε να επισπεύσει ο ΔΕΔΔΗΕ τις ενέργειες από κοινού με τον ΑΔΜΗΕ για την ηλεκτρική διασύνδεση της Δωδεκανήσου και του ΒΑ Αιγαίου. Παράλληλα, στα επώνυμα έργα άνω των 50 εκατ. ευρώ, ζητά να γίνουν μελέτες κόστους-οφέλους εντός του επομένου εξαμήνου.