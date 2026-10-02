Παπασταύρου: Με 4,5 εκατ. ευρώ από την HELLENiQ PETROLEUM αντιπλημμυρικά έργα στα Μέγαρα

Στα Μέγαρα, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα με τη χρηματοδότηση 4,5 εκατ. ευρώ από την HELLENiQ PETROLEUM, βρέθηκε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου.

Δύο εβδομάδες μετά την αυτοψία έργων στο Πόρτο Γερμενό του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας, ο κ. Παπασταύρου επισκέφθηκε τα Μέγαρα όπου ενημερώθηκε για τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη για την προστασία και αποκατάσταση των δασικών εκτάσεων που επλήγησαν από την πυρκαγιά του φετινού καλοκαιριού.

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Κατά την επιτόπια επίσκεψη, ο υπουργός ενημερώθηκε για τη συνολική εξέλιξη του προγράμματος αποκατάστασης που αναπτύσσεται παράλληλα στις πυρόπληκτες εκτάσεις της Δυτικής Αττικής και της Θήβας, στις περιοχές αρμοδιότητας των Δασαρχείων Μεγάρων, Αιγάλεω και Θηβών.

Πάνω από 5.000 στρέμματα

Οι παρεμβάσεις όπου βρέθηκε ο κ. Παπασταύρου σήμερα, που καλύπτουν συνολικά 5.276,4 στρέμματα, στοχεύουν στην ταχεία σταθεροποίηση των καμένων εδαφών, τη συγκράτηση του εδαφικού και φερτού υλικού, τον περιορισμό της διάβρωσης και τη μείωση των μεταπυρικών υδρολογικών κινδύνων.

Η HELLENiQ PETROLEUM έχει οριστεί Ανάδοχος Αποκατάστασης για τις περιοχές αρμοδιότητας των Δασαρχείων Μεγάρων και Θηβών, χρηματοδοτώντας την εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών και την εκτέλεση των αντιδιαβρωτικών και μικρών αντιπλημμυρικών έργων, αρχικού προϋπολογισμού 3 εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). Σημειώνεται ότι η HELLENiQ PETROLEUM έχει αναλάβει και την αποκατάσταση πυρόπληκτων εκτάσεων στην περιοχή αρμοδιότητας του Δασαρχείου Αιγάλεω, εντός του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας, με πρόσθετο προϋπολογισμό 1,5 εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), ανεβάζοντας τη συνολική χρηματοδοτική συνεισφορά της εταιρείας στα 4,5 εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). Στην επιτόπια επίσκεψη συμμετείχε μεταξύ άλλων και ο Διευθύνων Σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY, Ανδρέας Σιάμισιης.

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Παρεμβάσεις σε τρεις περιοχές

Στις περιοχές αρμοδιότητας των Δασαρχείων Μεγάρων, Αιγάλεω και Θηβών, οι παρεμβάσεις καλύπτουν συνολικά 8.837 στρέμματα πυρόπληκτων εκτάσεων. Το μεγαλύτερο μέρος των έργων αναπτύσσεται στην περιοχή του Δασαρχείου Μεγάρων, σε 5.276,4 στρέμματα των Δήμων Μεγαρέων και Μάνδρας – Ειδυλλίας, μεταξύ άλλων σε Αλεποχώρι, Ψάθα, Παλαιοχώρι, Μύτικα και Άγιο Γεώργιο, με παρεμβάσεις σε 23 ρέματα και τη συμμετοχή 9 Δασικών Συνεταιρισμών Εργασίας, οι οποίοι, σε όλη την έκταση της παρέμβασης, φτάνουν τους 21 Δασικούς Συνεταιρισμούς από όλη τη χώρα. Στην περιοχή αρμοδιότητας του Δασαρχείου Αιγάλεω, εντός του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας, τα έργα καλύπτουν 3.256 στρέμματα, ενώ στην περιοχή του Δασαρχείου Θηβών εκτείνονται σε 304,7 στρέμματα, στην ευρύτερη περιοχή Καλαμακίου και Αγίου Βασιλείου. Συνολικά προβλέπεται η κατασκευή περίπου 515 χλμ. κορμοδεμάτων, 267 χλμ. κλαδοδεμάτων, 2.894 τ.μ. ξυλοφραγμάτων και 57,6 χλμ. σανιδότοιχων.

«Κάνουμε πράξη τη δέσμευσή μας για την προστασία της Δυτικής Αττικής και αυτό έγινε επειδή ενώσαμε δυνάμεις» δήλωσε ο Σταύρος Παπασταύρου και πρόσθεσε: «Και βέβαια δεν θα ήταν αυτό εφικτό αν δεν υπήρχε ο θεσμός του ιδιώτη αναδόχου που θέσπισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και αν η HELLENiQ ENERGY δεν έκανε τη γενναία προσφορά να καλύψει ένα ποσό ύψους 4,5 εκατομμυρίων ευρώ, ώστε να μπορέσουν να προχωρήσουν οι μελέτες γρήγορα και αποτελεσματικά».

Με τη σειρά του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY Ανδρέας Σιάμισιης, αφού ευχαρίστησε όλους όσοι έχουν εμπλακεί σε αυτή τη διαδικασία, τόνισε ότι «τα τελευταία χρόνια, δυστυχώς, χρειάστηκε να βοηθήσουμε και να στηρίξουμε πάνω από 30.000 στρέμματα εργασιών για τέτοιου είδους προβλήματα. Και βεβαίως, είμαστε εδώ πέρα. Αχρείαστοι να είμαστε, αλλά είμαστε πάντα δίπλα στις τοπικές κοινωνίες».